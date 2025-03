AC75, il primo rivale di Luna Rossa nell’America’s Cup 2025

Emirates Team New Zealand ha puntato su innovazioni aerodinamiche e strutturali per migliorare velocità, stabilità e manovrabilità, cercando di mantenere il vantaggio tecnologico in vista della prossima edizione

Emirates Team New Zealand, il detentore dell’America’s Cup, ha svelato la sua nuova imbarcazione AC75, progettata per mantenere il dominio nella competizione velica più prestigiosa al mondo. Considerati i principali rivali di Luna Rossa Prada Pirelli, i neozelandesi hanno puntato su innovazioni aerodinamiche e strutturali per migliorare velocità, stabilità e manovrabilità, cercando di mantenere il vantaggio tecnologico in vista della prossima edizione.

Design rivoluzionario e tecnologia avanzata

Il nuovo AC75 di Emirates Team New Zealand presenta uno scafo affinato nei minimi dettagli per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la capacità di volo sui foil. Le linee dello scafo sono più aggressiverispetto ai modelli precedenti, con una prua più affilata e una superficie inferiore studiata per massimizzare la stabilità a velocità elevate. Un design studiato per essere il più veloce possibile rispetto ai diretti concorrenti, in primis Luna Rossa Prada Pirelli.

La carena è caratterizzata da una forma innovativa che ottimizza la portanza e riduce al minimo l’attrito con l’acqua. Le superfici sono state trattate con materiali speciali per migliorare la scorrevolezza e garantire il massimo delle prestazioni. Inoltre, le linee tese e filanti del design non solo conferiscono alla barca un aspetto futuristico, ma sono funzionali alla gestione del flusso d’aria e d’acqua attorno allo scafo.

I foil di nuova generazione, sviluppati con materiali ultraleggeri e resistenti, consentono alla barca di sollevarsi sopra l’acqua con una minore resistenza, aumentando la velocità massima e riducendo il consumo energeticodell’equipaggio. Inoltre, il sistema di controllo elettronico avanzato permette una regolazione precisa dei foil e del rig per adattarsi alle variazioni del vento e delle condizioni del mare.

Innovazioni nel rig e nelle vele

Un’altra area di grande sviluppo è il rig, con un albero più rigido e un sistema di vele ottimizzato per garantire una spinta costante e bilanciata. Le vele, realizzate con materiali high-tech, sono più efficienti nella gestione del flusso d’aria, permettendo virate e strambate più rapide e precise.

Una sfida diretta con Luna Rossa

Il team neozelandese, guidato da esperti velisti e ingegneri di fama mondiale, ha lavorato incessantemente per perfezionare ogni dettaglio della nuova barca. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’America’s Cup in Nuova Zelandae dimostrare ancora una volta il livello di eccellenza che caratterizza Emirates Team New Zealand. Ma la sfida sarà più accesa che mai: Luna Rossa Prada Pirelli ha presentato un AC75 altrettanto innovativo, dando vita a un duello tra i due team che potrebbe decidere il futuro della competizione.

Con questa nuova imbarcazione, il team neozelandese si prepara a una sfida serrata contro i suoi principali rivali, con un focus particolare su Luna Rossa Prada Pirelli, senza dimenticare avversari temibili come Ineos Britannia e Alinghi Red Bull Racing. L’America’s Cup 2025 si preannuncia come una delle edizioni più spettacolari di sempre, con innovazioni tecnologiche che ridefiniranno il futuro della vela da competizione.