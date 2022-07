Sanità – Un milione e mezzo di italiani senza medico di base

Il Covid-19 ha riportato la sanità al centro dell’attenzione. Tra i tanti temi emersi, anche nel nostro Paese, un particolare punto di dibattito si è concentrato sulla carenza di personale. Un problema che, secondo le stime della Federazione degli ordini dei medici, riguarda almeno 1,5 milioni di italiani che sono senza il proprio medico di base.

Ma si tratta di un problema solo l’Italia? Quali sono le nazioni in Europa con il maggior numero di medici nel 2020 e come è evoluta la situazione negli ultimi anni?

Il Portogallo è la nazione con più medici di base ogni 100 mila abitanti

Nel 2020 al primo posto tra le nazioni che hanno il maggior numero di medici ogni 100 mila abitanti c’è il Portogallo. Lo stato della penisola iberica fa registrare un dato decisamente alto rispetto alle altre nazioni europee: ogni 100 mila abitanti ci sono infatti 292 medici generici abilitati alla professione. Al secondo posto tra le nazioni dell’Europa troviamo l’Irlanda con 188 medici ogni 100 mila abitanti mentre in terza posizione si piazzano i Paesi Bassi con 178.

Guardando dall’altra parte della classifica il fanalino di coda è invece la Grecia che nel 2019 (ultimo dato disponibile) aveva un dato pari a 44,14.

E l’Italia? Il nostro Paese nel 2020 registrava 84,7 medici ogni 100 mila abitanti: un valore che ci pone nella parte bassa della classifica.

Italia terza in Europa in termini assoluti

Analizzando i dati italiani su base storica si può vedere come il numero dei medici di medicina generale ogni 100 mila abitanti sia rimasto praticamente uguale negli ultimi 20 anni. In termini assoluti l’Italia poteva contare, nel 2020, su 50.354 medici, un dato in calo rispetto al 2019 quando erano 52.555. Sempre in termini assoluti, nel 2020, l’Italia rappresentava il terzo Paese in Europa per numero di medici dietro a Francia (94.009 medici) e Germania (85.471).

L’Italia è la terza nazione per nuovi casi di Covid al mondo

I medici di base hanno svolto un ruolo fondamentale nella gestione delle richieste di cittadine e cittadini per il Covid-19. Ma quanti sono stati i casi di positività in Italia? In totale, al 18 luglio si sono registrati 20.145.859 casi con 169.925 vittime. Le persone guarite sono 18.510.844. L’Italia è oggi la terza nazione al mondo per nuovi casi, con un +67.817 di positivi registrati tra il 16 e 17 luglio. Questo dato ci vede secondi solo al Giappone e alla Francia dove i casi sono stati rispettivamente 104.832 e 73.668.