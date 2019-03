Reddito di cittadinanza: online il modulo Inps

editato in: da

Il Senato ha approvato il decreto legge su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 (149 favorevoli, 110 contrari e 4 astensioni). Un’approvazione che ha introdotto diverse novità tra cui la stretta sui ‘furbetti’ del divorzio, una maggiore privacy, retribuzione minima di 858 euro, certificati degli stranieri e aumento fino a 45mila euro dell’anticipo del tfs.

Sul sito dell’Inps è stato pubblicato un modulo per la richiesta del Reddito/Pensione di Cittadinanza, composto da 9 pagine (GUARDA). Nel documento viene spiegato che, “a decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto n.4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza – si legge – assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni”. In allegato anche la domanda per effettuare la richiesta.

Intanto il vicepremier Luigi Di Maio, in un’intervista al ‘Sole24Ore’, annuncia: “Stiamo lavorando in silenzio ma siamo operativi e pronti per partire. Ribadisco nuovamente un concetto: noi non stiamo realizzando una misura assistenziale, noi stiamo costruendo un nuovo mercato del lavoro. Che prevede formazione finalizzata e in cui le imprese sono un interlocutore importante. È il cosiddetto patto per il lavoro – ribadisce – . Vogliamo recepire le richieste di skills e competenze di cui le aziende hanno bisogno e formare adeguatamente le persone. L’investimento di risorse che abbiamo messo nei centri per l’impiego, dando alle Regioni oltre un miliardo di euro in due anni, serve a far funzionare il mercato del lavoro per tutti gli utenti e non solo per il percettore del reddito. Grazie al Reddito di Cittadinanza – conclude Di Maio – si può costruire davvero un mercato delle politiche attive per il lavoro. Esiste in tutto il mondo e gli italiani non potevano aspettare altro tempo”.

