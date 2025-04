Unifarco, 3 milioni di euro ai dipendenti: il piano welfare del colosso farmaceutico

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF Unifarco promuove benefit aziendali per tutti i dipendenti

Unifarco, gruppo farmaceutico italiano con sede a Belluno, ha annunciato un nuovo piano di welfare aziendale dal valore complessivo di 3 milioni di euro destinato ai propri dipendenti. L’iniziativa, diffusa attraverso comunicati ufficiali, include un premio di risultato medio superiore a 2.500 euro per lavoratore (circa 1,5 milioni di euro totali) e altri 1,5 milioni stanziati per benefit di welfare​. L’azienda ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei collaboratori e creare un ambiente lavorativo più inclusivo e stimolante​.

Dettagli del piano: premi e iniziative per i lavoratori

Il piano welfare Unifarco si articola in diverse misure concrete. Il premio di produttività collettivo prevede una quota base uguale per tutti i dipendenti, una parte legata alla presenza in azienda e una quota variabile basata sulla performance individuale (valutata con colloqui one-to-one)​. A questa componente monetaria si aggiunge un contributo di 1,5 milioni di euro dedicato a servizi di welfare aziendale​. Le misure previste comprendono:

supporto alla famiglia: contributi fino a 1.000 euro per spese scolastiche (libri, asili, materne, centri estivi) a favore dei figli dei dipendenti​;

borse di studio: assegnazione di borse di studio universitarie per incentivare la formazione dei dipendenti e delle loro famiglie;

convenzioni locali: sconti fino al 50% su centri estivi e palestre, e acquisto diretto in azienda di prodotti ortofrutticoli biologici a prezzi agevolati (grazie alla partnership con la cooperativa Dumia);

benessere fisico e mentale: corsi di allenamento funzionale parzialmente finanziati e cinque sedute annue gratuite di coaching/terapia individuale (con Serenis) per ogni dipendente​;

flessibilità lavorativa: nuovo orario di ingresso flessibile per i reparti produttivi e confermato uso dello smart working per gli impiegati​.

Queste iniziative mirano a migliorare il benessere dei collaboratori, andando oltre il semplice incentivo economico. Come sottolinea il presidente Ernesto Riva, “la nostra continua attenzione al welfare, unita alla creazione di un ambiente di lavoro sano e inclusivo, sono e rimarranno valori fondanti per Unifarco”​.

Impatti attesi su dipendenti e azienda

Il piano da 3 milioni di euro è una leva doppia: da un lato, aumenta il reddito disponibile per i dipendenti, tra premi di risultato e coperture scolastiche per i figli; dall’altro, innesta una serie di servizi che alleggeriscono la vita quotidiana. Il sostegno psicologico, la flessibilità negli orari e i benefit mirati non sono gentili concessioni, ma devono essere visti come strumenti precisi per tenere basso il turnover (già sotto il 3% nel 2024) e alzare il livello di fedeltà.

Per l’azienda, significa contare su collaboratori meno tentati di guardarsi intorno e più propensi a restare dove vengono ascoltati e retribuiti anche fuori dalla busta paga. Il fisco, dal canto suo, ci mette del suo: le agevolazioni previste sui premi e i benefit aziendali rendono l’intera operazione più sostenibile e meno impattante sui conti.

Il welfare aziendale nel settore farmaceutico

L’iniziativa di Unifarco si inserisce in un quadro più ampio di attenzione al welfare nel settore farmaceutico italiano. I dati mostrano che le imprese del farmaco offrono piani di welfare molto evoluti: oltre il 90% dei lavoratori può contare su fringe benefit e l’assistenza sanitaria integrativa è diffusa quasi universalmente​.

Aziende come Chiesi e Sanofi, per fare un esempio, hanno già attivato programmi di conciliazione lavoro-famiglia con orari flessibili, telelavoro e servizi di sostegno alla genitorialità​.