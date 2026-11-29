Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Eataly assume stagionali per Natale, anche senza esperienza

Uno dei marchi più noti dell’enogastronomia italiana, Eataly, ha avviato una campagna di reclutamento per rinforzare la presenza di personale in vista delle festività di Natale 2026 e delle esigenze operative nei punti vendita di Roma, Trieste e Firenze.

I candidati selezionati saranno inquadrati con contratti a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Per diverse posizioni non è richiesta esperienza pregressa nel settore.

Quali sono i profili cercati e le mansioni

Eataly cerca diverse figure professionali da inserire nelle aree vendita, ristorazione e laboratori artigianali:

addetti casse e allestimento per la sede di Roma, che si occupano dei rifornimenti e dell’esposizione dei prodotti sugli scaffali, della verifica delle scadenze e della conformità della merce, dell’assistenza alla clientela e delle operazioni di incasso e chiusura cassa;

addetti al banco gastronomia per il punto vendita di Roma, incaricati di curare il servizio al banco, il rifornimento degli espositori e degli scaffali da asporto, illustrando le caratteristiche delle preparazioni alimentari;

addetti al magazzino a Roma, impegnati nel controllo dei colli in ingresso rispetto ai documenti di trasporto, nello smistamento e sistemazione della merce sugli scaffali, nella preparazione degli ordini tramite transpallet e nell’etichettatura dei pacchi;

panettieri per la sede di Roma e pizzaioli per il punto vendita di Firenze, dedicati alla preparazione degli impasti, alla lavorazione artigianale dei prodotti da forno e alla cottura secondo le ricette e gli standard qualitativi aziendali;

addetti al bar e addetti alla sala per la sede di Trieste, responsabili della preparazione e somministrazione di bevande e caffetteria, dell’accoglienza dei clienti ai tavoli e del servizio di ristorazione.

Requisiti e titoli richiesti per la candidatura

I criteri di selezione variano in base al ruolo e all’area di inserimento. Gli addetti casse e allestimento dovranno essere precisi, dotati di un forte orientamento al cliente e disponibili a lavorare su turni e nei fine settimana; l’esperienza nella grande distribuzione è preferibile ma non obbligatoria.

Per gli addetti al banco gastronomia, alla sala e al bar si richiedono passione per la tradizione enogastronomica italiana, predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di lavoro in squadra e conoscenza delle norme igieniche alimentari.

Ai magazzinieri si chiede anche una breve esperienza pregressa in ambito logistico, capacità di lettura delle bolle e manualità, mentre per i ruoli di panettiere e pizzaiolo è richiesta una conoscenza specifica delle tecniche di panificazione, lievitazione e gestione dei forni.

Come candidarsi

Per dimostrare il proprio interesse alle offerte di lavoro di Eataly bisogna inoltrare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale, nella sezione Lavora con noi.

All’interno della piattaforma occorre selezionare la posizione e la città d’interesse, compilare il modulo telematico e allegare il Curriculum Vitae aggiornato.

Altri annunci per il periodo natalizio e nella vendita

Sotto Natale le possibilità di lavoro, soprattutto stagionale, si moltiplicano. Hanno indetto campagne di selezione anche le seguenti altre aziende: Pandora cerca personale da inserire per la figura di addetto alla vendita in 32 negozi italiani; anche Piazza Italia assume nuove unità su diversi profili, per far fronte alle prossime 200 nuove aperture.

Fuori dal commercio, invece, Italo assume hostess e steward in tutta Italia, con il solo requisito del diploma.