Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Esselunga assume addetti al reparto gastronomia anche senza esperienza

Esselunga, il marchio che ha portato il concetto di supermercato in Italia, organizza a Parma un evento di reclutamento fissato per giovedì 5 novembre 2026. Con la giornata di colloqui, il colosso della grande distribuzione intende selezionare nuovi addetti alla gastronomia da inserire nei punti vendita della rete. Per candidarsi c’è tempo fino a domenica 1° novembre 2026.

Le selezioni sono aperte anche a candidati alla prima esperienza, per i quali è previsto un iter di affiancamento sul campo che condurrà all’ottenimento dell’attestato di igiene e sicurezza alimentare.

Trattamento economico, turnazione e vantaggi aziendali

Gli ingressi avvengono mediante contratto diretto con l’azienda, a tempo pieno o parziale, regolato dal Ccnl della Distribuzione moderna organizzata, con inquadramento al quinto livello. L’annuncio non specifica se si tratti di contratti a tempo determinato o indeterminato. Il quadro retributivo si articola come segue:

per l’impiego a tempo pieno la retribuzione annua lorda (Ral) è compresa tra i 23.241,12 e i 23.400,16 euro, in virtù dell’assegno territoriale provinciale;

per i contratti a tempo parziale l’importo viene proporzionato in base al monte orario concordato;

la paga è comunque distribuita su 14 mensilità, per un importo mensile stimato tra 1.370 e 1.390 euro netti nella modalità a tempo pieno.

L’orario lavorativo è ripartito su turni stabiliti lungo sei giornate settimanali, con riposo infrasettimanale. L’azienda offre inoltre una convenzione per i pasti presso i bar del gruppo e le strutture ristorative locali, oltre all’accesso a un pacchetto di agevolazioni sugli acquisti nel supermercato riservato al personale Esselunga.

Quali sono le mansioni operative

Le risorse inserite si occuperanno delle attività gestionali e di servizio relative al banco dei salumi, dei formaggi e della gastronomia pronta. Nello specifico, le responsabilità quotidiane comprendono:

ricevimento, stoccaggio e corretto rifornimento dei prodotti negli spazi espositivi;

preparazione, taglio e porzionatura di affettati, formaggi e specialità gastronomiche;

assistenza diretta e servizio alla clientela al banco;

confezionamento delle pietanze nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Non sono richieste competenze pregresse nel ruolo. Esselunga, infatti, si farà carico della preparazione teorica e pratica dei candidati selezionati, affiancando i neoassunti a colleghi esperti per insegnare le procedure caratteristiche del reparto.

Requisiti e profilo dei candidati

L’azienda valuta principalmente attitudini personali e interesse per il comparto alimentare. I requisiti ricercati prevedono:

manualità, cura del dettaglio e propensione al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico;

flessibilità nell’organizzazione dei turni e disponibilità al lavoro nei giorni festivi e nei fine settimana;

patente di guida e mezzo di trasporto proprio, considerati titoli preferenziali.

Come ed entro quando candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario trasmettere la propria richiesta entro e non oltre domenica 1° novembre 2026 dalla pagina dedicata al Gastronomy Job Day di Parma sul portale di Esselunga.

La giornata è a numero chiuso e l’azienda non ha reso noto quanti posti siano disponibili. I profili ritenuti idonei riceveranno una convocazione tramite posta elettronica contenente l’orario e la sede esatta del colloquio individuale, che non sono indicati nell’annuncio.

Altre selezioni attive nella grande distribuzione e nei servizi

Le assunzioni in Esselunga si aggiungono alle numerose opportunità di impiego promosse da altre realtà operative in Italia. Tra le ricerche in corso si segnalano i reclutamenti curati da Mango per responsabili e addetti alle vendite e le offerte di lavoro firmate dal Gruppo Mondadori per i propri punti vendita e le sedi culturali.