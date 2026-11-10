Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Con 8 di ferie fino a 30 giorni di vacanza nel 2027.

Non tutti gli anni sono segnati da “ponti lunghi” con i quali ottenere più giorni di vacanza possibili, ma il 2027 permetterà comunque, con appena 8 giorni di ferie, di arrivare a fare fino a 30 giorni di riposo. Per il calcolo è stato ipotizzato un calendario lavorativo dal lunedì al venerdì, quindi non valido per tutti, ma che può essere indicativo su come organizzare le vacanze in base alle festività del prossimo anno.

Per chi ha figli, il calendario lavorativo deve combaciare con quello scolastico. Per questo riportiamo il calendario con le date in rosso, quelle che permettono tanto agli uffici quanto alle scuole di restare chiusi per un giorno di festa. Vediamo come, con soli 8 giorni di ferie richiesti, si possano ottenere fino a 30 giorni di vacanza extra nel 2027.

Festività 2027: il calendario

Nel 2027, proprio come nel 2026, è entrata a regime una nuova festività, quella del 4 ottobre, ovvero il giorno di San Francesco d’Assisi. In generale, però, guardando al calendario la situazione è “peggiore” rispetto al 2026, dove erano possibili più ponti lunghi.

Il calendario delle festività 2027 da gennaio a dicembre:

Capodanno (1° gennaio) cade di venerdì;

Epifania (6 gennaio) cade di mercoledì;

Pasqua e Lunedì dell’Angelo (28-29 marzo) cadono di domenica e lunedì;

Liberazione (25 aprile) cade di domenica;

Festa del Lavoro (1° maggio) cade di sabato;

Festa della Repubblica (2 giugno) cade di mercoledì;

Ferragosto (15 agosto) cade di domenica;

Giorno di San Francesco d’Assisi (4 ottobre) cade di lunedì;

Ognissanti (1° novembre) cade di lunedì;

Immacolata (8 dicembre) cade di mercoledì;

Natale e Santo Stefano (25-26 dicembre) cadono di sabato e domenica.

Attenzione al calendario delle festività locali, che possono comportare anche chiusure scolastiche su base regionale. Potrebbe essere infatti necessario far combaciare il calendario nazionale con quello scolastico o lavorativo per ottenere il risultato migliore.

Quali giorni di ferie conviene prendere?

Con il calendario ufficiale alla mano, è il momento di pensare a quanti e quali giorni di ferie chiedere per ottenere il maggior numero possibile di giorni di vacanza.

Secondo Pirati in Viaggio, che ha fatto i calcoli:

prendendo il 4, 5, 7 e 8 gennaio si possono avere fino a 10 giorni di vacanza (dal 1° al 10 gennaio) e prolungare così le vacanze natalizie;

prendendo il 3 e 4 giugno si possono avere cinque giorni di vacanza (dal 2 al 6 giugno);

prendendo il 9 e 10 dicembre si possono avere cinque giorni di vacanza (dall’8 al 12 dicembre).

Quali sono i ponti lunghi?

Ci sono da tenere in considerazione anche quei weekend o ponti lunghi che si ottengono senza dover chiedere alcun giorno di ferie. Infatti, dal 27 al 29 marzo ci sarà il solito weekend lungo di Pasqua con tre giorni di vacanza.

Ancora, il 4 ottobre, la nuova festività dedicata a San Francesco d’Assisi, cadendo di lunedì permette di ottenere un weekend lungo da tre giorni. Infine il 1° novembre, che cade di lunedì, consente di beneficiare di un altro fine settimana lungo di tre giorni.

Calendario scolastico: a cosa fare attenzione

In Italia non ci sono soltanto festività nazionali, ma esistono anche diverse festività locali. Ricordiamo, per esempio, la festa del Santo Patrono, che modifica le aperture e le chiusure degli uffici, dei servizi e delle attività.

Per poter ottenere il risultato migliore per le vacanze 2027 è bene controllare il calendario del Comune, non solo del proprio, ma anche della destinazione se la vacanza si svolge in Italia.

A cambiare è anche il calendario scolastico, che non è identico in tutta Italia tra inizio e fine delle attività, fino ai ponti che possono essere concessi durante l’anno.