Scade tra pochi giorni la domanda di ammissione al concorso 2024 per accedere al corso di formazione per segretario comunale e iscriversi all'Albo Nazionale

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: 123RF C'è il bando per il corso/concorso 2024 per segretari comunali.

Manca poco alla chiusura delle iscrizioni al concorso per segretari comunali, anno 2024. Le prove d’esame servono a selezionare i 441 borsisti che frequenteranno il corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione di 340 candidati all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

Il concorso è suddiviso in quattro prove:

una prova preselettiva;

due prove scritte;

una prova orale.

Vediamo cosa bisogna studiare e quali sono le indicazioni presenti nel bando.

Requisiti per la partecipazione al concorso

I requisiti per l’ammissione al concorso per diventare segretario comunale sono:

la cittadinanza italiana;

la maggiore età;

il godimento dei diritti civili e politici;

l’idoneità fisica all’impiego – con eventuale visita medica disposta per i vincitori.

Non sono ammessi, come nel caso di tutti i concorsi pubblici, candidati esclusi dall’elettorato, destituiti, dispensati o licenziati da un impiego nella Pubblica Amministrazione o con condanne.

Quali sono i titoli di studio necessari

È necessario essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in:

LM-56 – Scienze dell’economia;

LM-77 – Scienze economico-aziendali;

LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali;

LM-52 – Relazioni internazionali;

LM-62 – Scienze della politica;

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-88 – Sociologia e ricerca sociale;

LM-90 – Studi europei;

L.MG/01 – Giurisprudenza;

22/S – Giurisprudenza;

57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

60/S – Relazioni internazionali;

64/S – Scienze dell’economia;

70/S – Scienze della politica;

71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

84/S – Scienze economico-aziendali;

88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

89/S – Sociologia;

99/S – Studi europei;

102/S – Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

Sono inoltre ammessi tutti i candidati con un diploma di laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia e commercio o titoli equipollenti.

Come iscriversi e quando è la scadenza

È possibile consultare il bando sul portale del reclutamento Inpa e sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi su Inpa attraverso Spid, Cie o Cns e compilando il form di candidatura. Bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta certificata (Pec).

Nel modulo bisogna indicare:

dati anagrafici e di recapito;

possesso dei requisiti;

titolo di studio;

comune in cui si è iscritti alle liste elettorali;

possesso dell’idoneità all’impiego;

eventuali disabilità, gravi limitazioni fische, Dsa.

È necessario versare una quota di 10 euro per coprire le spese amministative. La data di scadenza per aderire al concorso è fissata al 21 dicembre 2024 alle ore 23:59.

Come funziona la prova preselettiva

La prova preselettiva consiste in un quiz con 70 domande a risposta multipla prese da una banca dati, da risolvere in 45 minuti sulle materie di concorso, sulle competenze informatiche e sulla conoscenza della lingua inglese.

La valutazione è effettuata come segue:

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;

-0,25 punti per ogni risposta mancata.

I candidati risultanti entro i primi 1.020 posti, tre volte il numero delle iscrizioni all’Albo, sono ammessi alle prove scritte.

Materie e svolgimento delle due prove scritte

Le due prove scritte del concorso per segretario comunale, consistenti in tre quesiti a risposta aperta in un tempo definito dalla Commissione esaminatrice, sono le seguenti:

una di carattere giuridico, con riferimento al Diritto costituzionale, al Diritto amministrativo, all’Ordinamento degli enti locali e al Diritto privato;

una di carattere economico e finanziario-contabile, su Economia politica, Scienza delle finanze, Diritto finanziario, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e Management pubblico.

Il punteggio minimo è di 6/10 per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che raggiungono 14/20.

Come si svolge l’orale e cosa viene chiesto

La prova orale verte sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale;

Diritto amministrativo;

legislazione amministrativa, statale e regionale;

ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Diritto tributario;

Scienza delle finanze;

Diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse;

tecnica normativa e tecniche di direzione;

ordinamento degli enti locali;

Management pubblico.

Nel corso della prova orale saranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali e informatiche. I quesiti saranno estratti a sorteggio prima dell’esame. Potrà essere effettuata in videoconferenza. Il punteggio minimo è di 14/20.

Corso di formazione e stipendio di un segretario comunale

Il corso/concorso di formazione organizzato dall’Albo Nazionale avrà la durata di un mese, con svolgimento di 120 ore di formazione (anche in modalità telematica) e un tirocinio pratico di un mese presso uno o più Comuni.

Ai partecipanti è corrisposta una borsa di studio, con valore fissato dal Vicecapo Dipartimento Vicario – Direttore Centrale.

Una volta immesso in ruolo, il segretario comunale può guadagnare uno stipendio che va dai 45mila ai 90mila euro lordi all’anno, calcolati su 13 mensilità, in base alla grandezza del Comune.