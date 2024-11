Come si calcola e quando arriva la tredicesima per i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato

Fonte: iStock Quando arriva la tredicesima 2024

A dicembre i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno come di consueto appuntamento con la tredicesima. Il calcolo della tredicesima e il giorno in cui viene pagata varia da categoria a categoria. E quest’anno gli aventi diritto potranno beneficiare di un’erogazione extra, il cosiddetto Bonus Natale da 100 euro.

La tredicesima è prevista dalla legge, a differenza di altre maggiorazioni retributive come la quattordicesima che sono invece stabilite dalla contrattazione.

A chi spetta

La tredicesima mensilità spetta a tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori con contratto part-time o di apprendistato. La tredicesima tocca anche ai lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter) e ai pensionati, inclusi quelli che percepiscono la pensione di reversibilità.

Restano invece esclusi i lavoratori parasubordinati, gli stagisti, i lavoratori a progetto, le partite Iva, gli autonomi, i percettori dell’assegno di accompagnamento e i percettori di Naspi.

Come si calcola

Per i lavoratori le cose sono un po’ più complesse: per calcolare la tredicesima i dipendenti devono moltiplicare la retribuzione mensile lorda per i mesi effettivamente lavorati e poi dividere il risultato per 12. Si considera mese lavorato quello in cui si sia prestata la propria opera per almeno 15 giorni.

Quando arriva

Il pagamento della tredicesima viene effettuato in genere prima delle festività natalizie o comunque entro la fine del mese. La ratio alla base della misura è duplice: integrare gli stipendi nel periodo degli acquisti natalizi, come una sorta di regalo di Natale ai beneficiari, ma al contempo stimolare le transazioni creando un circolo virtuoso su una serie di settori, dal commercio al dettaglio ai viaggi, dalla ristorazione alla cura della persona, e così via.

Per i lavoratori privati la tredicesima è parte della contrattazione collettiva e la data di pagamento varia in base alla tipologia di contratto. Per i lavoratori del commercio e del settore metalmeccanico la data del pagamento avviene entro il 24 dicembre.

Nell’edilizia l’impresa versa alla Cassa edile le quote mensili a copertura di tredicesima e ferie ed è poi tale Cassa a versare il dovuto al lavoratore entro scadenze prefissate.

I dipendenti della scuola materna ed elementare ricevono la tredicesima il 14 del mese (ma a dicembre 2024 si anticipa a venerdì 13). Gli insegnanti supplenti riceveranno l’integrazione lunedì 16 dicembre. Il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro percepiscono la tredicesima giorno 15 (ma anche in questo caso si anticipa a venerdì 13 dicembre). Gli altri lavoratori la incasseranno lunedì 16 dicembre.

Bonus Natale 2024

Per dicembre 2024 il governo Meloni ha poi esteso la platea dei percettori del Bonus Natale. A differenza della tredicesima, la sua erogazione non è automatica ma è necessario fare domanda al datore di lavoro.