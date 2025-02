Fonte: Ansa Multinazionale assume giovani under 35: 100 posizioni aperte

Mirafiori, il cuore pulsante della produzione automobilistica di Torino, si prepara ad accogliere l’importante rinnovamento generazionale di Stellanis, che ha annunciato l’assunzione di oltre 100 giovani ingegneri. L’annuncio è arrivato direttamente da Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane dell’azienda, durante il consiglio regionale aperto dedicato alla crisi del settore automotive.

Le nuove assunzioni sono un segnale positivo per il futuro di Mirafiori, che non solo continua a rappresentare un pilastro strategico per il gruppo Stellantis, ma si prepara ad affrontare le sfide tecnologiche del futuro.

Mirafiori diventa un centro strategico per Stellantis

La conferma della centralità di Mirafiori per Stellantis arriva anche dalle parole di Antonella Bruno, responsabile del mercato Italia del gruppo, che ha sottolineato come lo stabilimento torinese sia sempre più un centro di attività strategiche, con particolare attenzione all’economia circolare e alle nuove tecnologie, come il centro di battery technology. A novembre 2025, infatti, lo stabilimento inizierà la produzione della 500 ibrida, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 unità. Mentre nel 2032 sarà la volta della nuova generazione della 500 elettrica.

Oltre alla produzione di veicoli, però, Mirafiori ospita anche il quartier generale europeo di Stellantis, con circa 200 dipendenti, che gestisce la coordinazione delle attività sul continente. La sede ha quindi un ruolo cruciale non solo per l’industria automobilistica ma anche per l’evoluzione del gruppo a livello globale.

Quali sono le posizioni aperte

Per ricoprire le 100 posizioni aperte a Mirafiori, Stellanis ricerca ingegneri under 35, con competenze specifiche in diversi ambiti strategici per il futuro dell’automotive e della tecnologia. In particolare, le posizioni richieste sono incentrate su:

ingegneri per la digitalizzazione per supportare la trasformazione tecnologica e digitale del gruppo Stellantis, in particolare nell’implementazione di soluzioni avanzate per la produzione e la gestione dei veicoli;

per supportare la trasformazione tecnologica e digitale del gruppo Stellantis, in particolare nell’implementazione di soluzioni avanzate per la produzione e la gestione dei veicoli; esperti di intelligenza artificiale , quindi ingegneri specializzati nell’AI, per sviluppare e ottimizzare sistemi intelligenti applicabili ai veicoli, con focus su guida autonoma, sistemi di supporto e altre innovazioni nel campo dell’automotive;

, quindi ingegneri specializzati nell’AI, per sviluppare e ottimizzare sistemi intelligenti applicabili ai veicoli, con focus su guida autonoma, sistemi di supporto e altre innovazioni nel campo dell’automotive; ingegneri per la mobilità elettrica , un settore cruciale per l’evoluzione del gruppo Stellantis e per l’industria automobilistica in generale;

, un settore cruciale per l’evoluzione del gruppo Stellantis e per l’industria automobilistica in generale; Specialisti in Battery Technology, ovvero ingegneri che si occupano delle tecnologie delle batterie, un ambito fondamentale per lo sviluppo delle auto elettriche e delle soluzioni di economia circolare legate alle batterie stesse.

Un futuro verde e digitale per Torino

L’assunzione di professionisti non sono solo una risposta al ricambio generazionale necessario per Stellanis, ma anche una chiara volontà di modernizzare l’azienda e renderla competitiva in un mercato sempre più orientato verso la tecnologia e l’ambiente. L’ingresso di nuove competenze, infatti, è cruciale per garantire un futuro all’avanguardia nel settore automotive, in particolare nella transizione verso un modello di mobilità sostenibile.

Mirafiori, come spiegato da Giuseppe Manca e Antonella Bruno, non è più solo un simbolo del passato, ma si sta trasformando in un laboratorio vivente, dove le innovazioni si incontrano e si sviluppano per plasmare il futuro della mobilità. L’investimento in questi ambiti, che mirano a migliorare le prestazioni ambientali e la digitalizzazione, è il vero motore della trasformazione.

L’attenzione alla sostenibilità, con la produzione di veicoli elettrici come la nuova generazione della Fiat 500, insieme all’adozione di tecnologie avanzate, punta a posizionare infatti Mirafiori come un centro nevralgico per l’innovazione non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.