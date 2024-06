Fonte: ANSA Trasporto locale, sciopero il 3 giugno per i lavoratori Seta: le fasce garantite

Per lunedì 3 giugno, il sindacato Usb ha indetto uno sciopero di 24 ore (con rispetto delle fasce di garanzia) che coinvolge i lavoratori Seta nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Inoltre, per la stessa data e gli stessi bacini territoriali, l’organizzazione sindacale Orsa Trasporti ha annunciato una prima azione di sciopero di quattro ore. Seta è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

La carenza di autisti nel settore dei trasporti

Da ormai molto tempo Seta sta vivendo una situazione difficile. Già un mese fa era stato indetto uno sciopero sempre di 24 ore, deciso dai sindacati di base per denunciare il malcontento dei lavoratori e la cattiva gestione aziendale. “A Seta vi sono turni di lavoro massacranti a fronte di retribuzioni tra le più basse del comparto, per non parlare delle relazioni sindacali condotte dalla dirigenza con metodo padronale”, afferma il gruppo politico Modena Volta Pagina, vicino ai lavoratori dell’azienda.

A questo si aggiungono anche le condizioni salariali giudicate non sufficienti, secondo l’organizzazione sindacale Orsa Trasporti: “Il problema non è tanto la mancanza di personale qualificato, quanto piuttosto le condizioni lavorative e i livelli salariali poco competitivi. Sia nel contratto nazionale che, da oltre un decennio, ha subito rinnovi non soddisfacenti e sia nel contratto integrativo di Seta, peggiorativo rispetto ad altre zone del paese sia a livello economico che normativo. Questo crea un ambiente di lavoro in cui è difficile attrarre e trattenere professionisti qualificati”.

La carenza di autisti a Seta è così seria che a fine aprile la Prefettura di Reggio Emilia ha siglato con Seta un protocollo per segnalare all’azienda di trasporto pubblico anche i richiedenti asilo che abbiano competenze di autisti o meccanici da poter inserire in organico.

I numeri di Seta

Su base annua (dati registrati al 31 dicembre 2023), l’azienda di autobus gestisce 29,9 milioni di chilometri di trasporto pubblico locale su gomma e trasporta circa 73,1 milioni di passeggeri. La flotta è composta da 903 mezzi e l’organico medio è di 1.019 dipendenti, di cui 103 sono donne. Il valore della produzione ammonta a 115,6 milioni di euro. Nel 2023, gli investimenti hanno raggiunto i 33,5 milioni di euro, destinati principalmente all’acquisto di nuovi mezzi, con 76 autobus nuovi e 7 usati.

La maggioranza azionaria è detenuta dagli Enti locali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che possiedono oltre 8,4 milioni di euro di capitale per una quota complessiva del 50,51%. Il restante 49,49% è di proprietà dei soci privati.

Le fasce garantite

Seta comunica che “l’adesione allo sciopero da parte del personale potrebbe causare disagi, compromettendo la regolarità del servizio in modi differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento”.

A Piacenza, l’azienda del trasporto pubblico locale comunica che il servizio urbano sarà garantito dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15; il servizio extraurbano sarà garantito fino alle 8.30 al mattino e dalle 12 alle 15.

Per i servizi urbani di Modena, Carpi e Sassuolo, il servizio sarà garantito dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 16:00. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, sarà attivo dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16:00.

Nel bacino provinciale di Reggio Emilia, il servizio urbano ed extraurbano sarà garantito fino alle 9:00 del mattino e dalle 13:00 alle 15:30 del pomeriggio.

“Il servizio – spiega Seta – riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione ‘Linee’ del sito internet http://www.setaweb.it. Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita ‘Seta’, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione ‘Quanto manca?’ del sito internet di Seta. Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare Seta al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058”.