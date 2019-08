Riscatto TFR e TFS: la procedura INPS online

editato in: da

Lavoratori e imprese hanno a disposizione una nuova procedura digitale INPS per chiedere il riscatto del TFR: il servizio INPS online è utilizzabile dal 29 luglio e consente di effettuare tutte le operazioni per la domanda di riscatto o per la rinuncia a una richiesta precedentemente accolta, relative a TFR e TFS, quindi trattamento di fine rapporto per i dipendenti del privato e di fine servizio per chi lavora nel settore pubblico.

Le indicazioni sono contenute nel messaggio INPS 2939/2019, pubblicate anche dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

TFR-TFS: accesso alla procedura INPS

Ai nuovi servizi si accede tramite il portale dell’istituto di previdenza, selezionando la voce “Prestazioni e Servizi”, e attivando la Scheda prestazione “Riscatti TFS e TFR”. Sono necessario le credenziali (INPS, SPID, CNS). Nel campo “Testo Libero” si inserisce la parola “Riscatti TFS e TFR” e infine va selezionato il tasto “Filtra”.

Ci sono funzionalità per il lavoratore e altre per il datore di lavoro.

Il dipendente può presentare:

domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per i dipendenti di enti locali e sanità);

richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;

richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;

rinuncia al riscatto ai fini TFS/TFR;

simulazione del calcolo dell’onere di riscatto.

Per il datore di lavoro sono invece online le seguenti funzionalità:

domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le amministrazioni statali);

richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;

richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;

nuova domanda di riscatto ai fini TFS/TFR a rettifica della precedente già inoltrata (solo per le amministrazioni statali).

E’ disponibile un Menu “Consultazione domande inoltrate”. Le operazioni possono essere effettuate anche tramite patronati.