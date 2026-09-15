123RF Legge 104, la disabilità grave non basta per l’accompagnamento

Il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della legge 104 non garantisce automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento. La Cassazione ha ribadito che si tratta di prestazioni diverse, fondate su requisiti autonomi. Anche una domanda giudiziale incompleta può quindi impedire il riconoscimento dell’accompagnamento.

Legge 104 e accompagnamento, due diritti diversi

La distinzione tra disabilità grave e indennità di accompagnamento è centrale per chi presenta una domanda all’Inps o avvia una causa contro il mancato riconoscimento di una prestazione.

La legge 104 del 1992 tutela le persone che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, incontrano difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni sociali o nell’inserimento lavorativo. Nei casi più gravi, la condizione può determinare uno svantaggio sociale e il rischio di emarginazione.

Dal riconoscimento possono derivare permessi retribuiti, congedi straordinari e alcune agevolazioni fiscali. Il riconoscimento della disabilità grave, però, non determina automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento.

Quali requisiti servono

L’indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980, richiede innanzitutto il riconoscimento di un’invalidità totale, pari al 100%. A questo requisito deve aggiungersi almeno una delle seguenti condizioni:

l’impossibilità di camminare senza l’assistenza continua di un’altra persona;

l’incapacità di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana.

Le due condizioni sono alternative e non devono essere presenti entrambe. È sufficiente che ne ricorra una, purché sia accertata l’invalidità totale.

Il caso della disabilità grave senza accompagnamento

L’ordinanza n. 24424 del 2026 riguarda il rapporto tra disabilità grave e indennità di accompagnamento.

Nel caso esaminato, la consulenza tecnica aveva riconosciuto una condizione di disabilità grave ai sensi della legge 104. Dalla stessa valutazione emergeva però che la persona riusciva ancora a svolgere autonomamente la maggior parte delle attività quotidiane.

Per la Cassazione, questo elemento non consentiva di ritenere dimostrato il diritto all’indennità di accompagnamento. La gravità della situazione sul piano sociale e assistenziale non dimostrava, di per sé, l’incapacità di deambulare o di compiere gli atti essenziali della vita senza assistenza continua.

Attenzione anche alle agevolazioni fiscali

Il principio della domanda non riguarda soltanto le prestazioni assistenziali. Un accertamento sanitario favorevole, infatti, non produce automaticamente effetti sulle agevolazioni fiscali.

Detrazioni per spese mediche, benefici per l’acquisto di veicoli adattati, misure per l’eliminazione delle barriere architettoniche e altre agevolazioni richiedono il rispetto delle regole previste per ciascun beneficio.

Chi presenta un ricorso dovrebbe quindi indicare in modo preciso tutte le prestazioni e le agevolazioni che intende far valere, distinguendo tra pensione, accompagnamento, permessi, congedi e benefici fiscali. L’assistenza di un patronato o di un professionista può essere utile per evitare omissioni formali che rischiano di compromettere il riconoscimento di una prestazione.

Il giudice può riesaminare tutta la situazione

Le ordinanze nn. 24421 e 24424 del 2026 intervengono anche sui limiti del giudizio di opposizione contro l’esito di un accertamento tecnico preventivo.

Secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, il tribunale deve poter riesaminare integralmente la condizione sanitaria della persona. Non è necessario indicare uno specifico errore tecnico commesso dal primo consulente, ma può essere sufficiente contestare le conclusioni e chiedere una nuova valutazione complessiva del quadro clinico.

Questo non significa, però, che l’accompagnamento debba essere riconosciuto automaticamente. Il nuovo esame dovrà verificare sia l’invalidità totale sia la concreta perdita di autonomia.