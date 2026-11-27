Due studentesse con 240 e fino a 1.000 euro al mese di stipendio conservano il mantenimento del padre: la Cassazione ha respinto il ricorso

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123RF I figli studenti universitari con un reddito da lavoro non perdono in automatico l'assegno di mantenimento. La Cassazione spiega perché

Un figlio maggiorenne che frequenta l’università e contemporaneamente svolge un’attività lavorativa ha ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori? Di volta in volta la risposta dipende dalle circostanze concrete. La semplice esistenza di un contratto di lavoro – e quindi di un reddito – non dimostra necessariamente che il giovane sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze economiche.

A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza 28162/2026 che affronta il delicato tema dell’indipendenza economica dei figli di coppie divise.

Due figlie lavoratrici, ma ancora economicamente dipendenti

La controversia nasce da un giudizio di separazione personale celebrato davanti al Tribunale di Padova. Qualche anno fa il giudice aveva confermato a carico del padre un contributo mensile di 1.800 euro per il mantenimento delle tre figlie, pari a 600 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. La casa familiare era stata assegnata alla madre presso la quale le figlie vivevano prevalentemente.

Il padre aveva però impugnato la misura del contributo mensile chiedendone la riduzione per le due figlie diventate maggiorenni durante il processo. Secondo la sua ricostruzione entrambe avevano ormai iniziato a lavorare e la madre aveva a sua volta un’occupazione a tempo indeterminato. Circostanze che, a suo dire, avrebbero dovuto comportare una diversa “modulazione” degli obblighi economici dei genitori.

In appello la magistratura aveva tuttavia bocciato la richiesta dell’uomo, distinguendo le condizioni delle due giovani. In sintesi:

la prima frequentava il terzo anno universitario e lavorava alle dipendenze di una società, prima con contratto a tempo parziale e determinato, poi indeterminato. La retribuzione oscillava tra 600 e mille euro mensili. La ragazza aveva peraltro dichiarato di utilizzare quanto guadagnato per sostenere le spese universitarie e quelle relative al percorso Erasmus;

la seconda, iscritta al primo anno di università, svolgeva invece un’attività lavorativa intermittente con una retribuzione di circa 240 euro mensili.

Per i giudici di merito nessuna delle due aveva raggiunto una condizione di effettiva autosufficienza economica. Studiavano e le entrate da lavoro non risultavano sufficienti a garantire loro un’autonomia finanziaria.

Contratto di lavoro e mantenimento, che cosa dice la legge

La legge consente al giudice di disporre, valutate le circostanze, un assegno periodico per i figli maggiorenni che non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. Il contributo obbligatorio di ciascun genitore va determinato in modo proporzionato, considerando i rispettivi redditi e condizioni economiche, le esigenze attuali dei figli e il tenore di vita da loro goduto prima della rottura del legame matrimoniale.

In pratica non basta accertare se un figlio abbia trovato lavoro ma bisogna accertare quale reddito produca e se questo sia concretamente sufficiente a soddisfarne le necessità personali e formative. Ovviamente anche una breve durata del rapporto può escludere l’effettiva indipendenza della prole. Parallelamente anche un contratto a tempo indeterminato non è di per sé prova definitiva dell’autonomia finanziaria. Mentre la perdita del lavoro del genitore dimissionario non fa venir meno, in automatico, l’obbligo di mantenimento.

Figlie maggiorenni, quando redditi bassi e spese universitarie giustificano l’assegno

In questa vicenda il reddito della prima figlia veniva destinato anche alle spese universitarie, mentre quello della seconda era particolarmente basso. La prosecuzione degli studi e le entrate limitate hanno così concorso a giustificare la permanenza dell’obbligo di mantenimento. Peraltro la Corte d’appello aveva considerato il tenore di vita familiare medio-alto e le risorse economiche del padre, ricostruite anche attraverso accertamenti che avevano evidenziato l’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali, oltre che le necessità delle due giovani.

L’uomo contestava anche che le rette universitarie, il costo di un master e le attività sportive potessero rilevare nella determinazione del mantenimento, trattandosi, a suo avviso, di spese straordinarie da ripartire separatamente tra i genitori nella misura del 50%.

La Cassazione ha però chiarito che il richiamo a queste spese non modificava il ragionamento dei giudici di merito. Le uscite per gli studi universitari erano state giustamente considerate per verificare se la figlia, nonostante il reddito da lavoro, fosse davvero in grado di mantenersi da sola. Analogamente, la retribuzione molto contenuta dell’altra figlia era stata ritenuta insufficiente a garantirle l’indipendenza economica.

Perché la Cassazione ha respinto il ricorso del padre

Il padre aveva denunciato la violazione delle norme sul mantenimento, sostenendo che il contributo fosse ormai sproporzionato rispetto alle nuove condizioni economiche della famiglia. Ma la Suprema Corte ha respinto la sua lamentela: il ricorrente chiedeva, in sostanza, di rivalutare le circostanze concrete, i redditi delle figlie, le loro esigenze e le condizioni economiche dei genitori. Sono accertamenti fattuali riservati ai giudici di merito, che non possono essere ripetuti presso la Suprema Corte soltanto perché una parte non condivide le conclusioni raggiunte. E peraltro queste conclusioni — spiega la Cassazione —apparivano solide sul piano logico-giuridico.

Il ricorso riguardava altresì l’addebito della separazione (già visto ad esempio in caso di abbandono del tetto coniugale). Il marito sosteneva che la crisi di coppia fosse già irreversibile quando aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che, quindi, il tradimento non fosse stato la causa della rottura. La Corte d’appello aveva però già esaminato le testimonianze, escludendo questa ricostruzione. La Cassazione ha così ritenuto che il ricorrente chiedesse semplicemente una nuova valutazione delle prove, vietata nel giudizio di legittimità.

Ricapitolando, il ricorso dell’uomo è stato bocciato nel suo insieme con condanna al pagamento delle spese del giudizio e accessori di legge.

Che cosa cambia

La sentenza 28162/2026 della Cassazione ribadisce un principio giurisprudenziale generale: lavorare mentre si studia non significa necessariamente essere economicamente indipendenti. Per stabilire se il mantenimento debba proseguire, conta la situazione quotidiana del figlio, non la semplice esistenza di un rapporto di lavoro, il tipo di contratto o la maggiore età anagrafica. E se il reddito incassato non è sufficiente a garantire l’autonomia economica, l’obbligo di contribuire al mantenimento resta in piedi.

Diversa è stata la prospettiva della recente sentenza 2966/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che richiama il principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni. In quel caso, il lavoro di appena due ore al giorno era stato valutato insieme all’abbandono degli studi, all’assenza di percorsi formativi e alla mancata dimostrazione di una ricerca attiva di un’occupazione più adeguata. Non basta, dunque, percepire un reddito modesto per conservare il diritto al mantenimento: occorre anche dimostrare di essersi concretamente impegnati per raggiungere l’indipendenza economica.

Tirando le somme, quello della Cassazione è un orientamento giurisprudenziale che, pur tutelando i figli maggiorenni non autosufficienti, richiama anche la responsabilità personale dei beneficiari e può produrre significative conseguenze per i genitori chiamati a contribuire al loro mantenimento dopo la rottura del legame matrimoniale.