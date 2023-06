Influencer e richieste esagerate: l’albergatore che dice basta

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

La vicenda, come riporta il Messaggero, ha come protagonista un albergatore di Roma, che si è trovato di fronte a una richiesta incredibile da parte di una nota influencer, fresca di reality show e con un milione di followers. L’influencer ha chiesto non solo un pernottamento gratuito per sé, due amici e il cane, ma anche un pagamento di 600 euro in cambio di visibilità e storie su Instagram. Tuttavia, questa richiesta ha suscitato indignazione da parte del gestore dell’albergo.

Non solo rifiuto, ma anche una risposta sdegnata è stata data dall’albergatore. Nonostante l’influencer avesse sottolineato la sua presunta popolarità e l’idoneità del sito web dell’albergo per la sua presenza, il gestore ha deciso di declinare l’offerta. Ha preferito investire quei 600 euro per migliorare i servizi offerti agli ospiti che pagano regolarmente, ritenendo l’offerta dell’influencer assurda e priva di valore.

Influencer in cerca di vantaggi in cambio di visibilità

Questa non è la prima volta che l’albergatore riceve richieste simili. Nell’industria degli sembra comune richiedere pernottamenti gratuito. L’albergatore ha espresso frustrazione nei confronti di questa categoria di persone, definendoli “influencer” solo per il nome che si danno. Lui e molti altri imprenditori del settore alberghiero investono costantemente per offrire esperienze di qualità ai loro ospiti e non apprezzano il mancato rispetto di queste richieste.

Il gestore dell’albergo ritiene che le richieste degli influencer siano una mancanza di rispetto verso coloro che lavorano sodo. Con il suo hotel, che ha affrontato le difficoltà della pandemia e le sfide economiche, ha continuato a puntare sulla qualità e ha faticato a sopravvivere. Fatturano ogni servizio offerto ai clienti, inclusa la tassa di soggiorno, mentre gli influencer non avrebbero dato nulla in cambio dei pernottamenti gratuiti e dei 600 euro, se non due storie su Instagram.

L’evoluzione degli influencer in Italia: compensi in aumento e nuove tendenze

Contrariamente ad altri settori, gli influencer e i content creator in Italia vedono i loro compensi aumentare invece di stagnare o diminuire, come accaduto a Chiara Ferragni, che ha visto raddoppiare i suoi guadagni. Secondo l’ultimo rapporto della società di strategia e comunicazione digitale DeRev, nel 2022 un video su YouTube poteva valere fino a 80.000 euro, rispetto ai 60.000 euro dell’anno precedente. Questo mercato registra una crescita complessiva del 20% nel 2022.

Secondo alcune stime, in Italia ci sono circa 350.000 influencer e content creator professionisti, che vanno dai piccoli influencer alle celebrità. Intorno a loro ruotano altri 150.000 posti di lavoro, tra social media manager, agenzie di talent, centri media e staff marketing di marchi che collaborano con gli influencer per promuovere i loro prodotti. nel 2021, ad esempio, l’industria degli influencer in Italia ha avuto un valore di circa 280 milioni di euro, con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente.

Le piattaforme più redditizie per gli influencer

Si potrebbe dire che c’è un vero e proprio listino prezzi per gli influencer. YouTube si conferma in testa alla classifica come piattaforma più redditizia per gli influencer, con un aumento dei compensi del 60%. Seguono Instagram con un aumento del 33% e TikTok con un aumento del 22%. Al contrario, a causa delle performance in calo, i compensi su Facebook sono diminuiti del 35%. Questa tendenza ha portato molti creator a spostarsi verso altre piattaforme più popolari tra gli utenti e più attrattive per i marchi commerciali.

Se le performance delle piattaforme possono variare nel tempo, alcuni temi e settori restano sempre popolari in termini di interazioni e follower. La moda, il cibo e i viaggi sono sempre in cima alla lista, ma stanno crescendo anche i contenuti legati all’economia e alla finanza, come il crowdfunding e i consigli su come creare una startup. Inoltre, l’influencer marketing sta esplorando nuove tendenze, come il metaverso, con l’emergere dei cosiddetti virtual influencer, che utilizzano avatar per coinvolgere il pubblico in modo sempre più realistico.