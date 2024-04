Fonte: 123RF Inclusione.coop per l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate

Un fondo da 500.000 euro destinato all’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate. È l’obiettivo del progetto Inclusione.coop di Fondosviluppo, il fondo nazionale di solidarietà di Confcooperative. Il programma è rivolto a cooperative sociali che rispondano a determinate caratteristiche e che abbiano un’attività prevalente finalizzata all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Inclusione.coop di Confcooperative

Il progetto è volto al sostegno di massimo 3 lavoratori per ciascuna cooperativa ammessa. Viene riconosciuto un contributo una tantum di importo massimo pari a 7.000 euro per ogni persona svantaggiata assunta nel corso degli ultimi 12 mesi o che sarà assunta nel corso dei 12 mesi successivi alla data della candidatura.

Ciascuna assunzione deve avvenire a fronte di un progetto formativo innovativo. In caso di accettazione dell’istanza di partecipazione il contributo verrà riconosciuto in due tranche: la prima all’inizio del percorso di inserimento del lavoratore e la seconda al momento dell’assunzione.

Possibile partecipare al progetto anche in casi di assunzioni già avvenute nei 12 mesi precedenti alla candidatura. In questo caso l’elargizione verrà riconosciuta in unica soluzione al momento dell’ammissione al progetto.

Possibile anche accedere al bando per richiedere la proroga di un contratto di assunzione, a determinate condizioni.

Le cooperative che intendano partecipare riceveranno assistenza alle attività formative, di accompagnamento e di monitoraggio da parte di Consorzi Nazionali, Gruppo Cooperativo Cgm e Idee in Rete.

Chi è una persona svantaggiata

Le persone svantaggiate target della call sono quelle definite dall’art. 4 della legge 381/91. Il bando è aperto anche ai lavoratori svantaggiati identificati dal decreto ministeriale 17/10/2017 che necessitano di uno specifico supporto nelle attività progettuali.

In generale, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti psichiatrici e gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari.

Chi può partecipare

Sono ammesse a partecipare alla call le cooperative sociali di tipo B e miste/ad oggetto plurimo (tipo A e B) con prevalenza delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.1, comma b, L.381/91, desumibile dal fatturato. La call è aperta a tutte le realtà presenti sul territorio italiano, ad eccezione di 3 sole Regioni che sono dotate di un proprio Fondo mutualistico ovvero Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. Le cooperative che intendano partecipare devono essere aderenti a Confcooperative.

Chi è escluso

Oltre alle realtà presenti nelle 3 Regioni sopra indicate, sono escluse dal progetto le cooperative che nei 3 anni precedenti abbiano già beneficiato di altri bandi Fondosviluppo.

La richiesta di incentivi per l’assunzione di persona disabile a norma della legge 68/99 non esclude la partecipazione al progetto.

Come candidarsi

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 marzo 2025 inviando una mail, corredata dalla necessaria documentazione, a Fondosviluppo: fondosviluppo@confcooperative.it.

Tutte le informazioni in merito alla documentazione sono presenti sul sito ufficiale di Fondosviluppo. Il percorso: Home Page > Attività > Bandi e call > Call Inclusione.coop.

Il contributo elargito alle cooperative non viene meno in caso il soggetto sia beneficiario di altre forme di sostengo personale come Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro o Carta dedicata a te.