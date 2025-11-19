Chi guadagna di più in Italia, la classifica degli stipendi

Chi sono i lavoratori del settore privato che guadagnano di più in Italia? A rivelarlo sono i numeri dell'Osservatorio statistico Inps, che fotografano la situazione del mercato del lavoro di 17,7 milioni di dipendenti privati nell'anno 2024.

Ne emerge che la retribuzione media annua si attesta intorno ai 24.486 euro, ma quasi metà dei dipendenti guadagna meno di 20.000 euro. E dietro la media si nascondono profonde differenze: i salari più alti restano concentrati nei settori ad alta specializzazione, mentre la crescita occupazionale si concentra soprattutto nei comparti a basso salario. Il risultato è un mercato a due velocità: da un lato pochi comparti stabili e ben retribuiti, dall’altro un’ampia platea di lavoratori esposta a contratti brevi, part-time involontario e retribuzioni sotto i 20.000 euro, con le donne particolarmente penalizzate. .

Ecco la classifica di chi guadagna di più (e chi meno) basata sulla retribuzione media annua.