Il nuovo decreto legge per la sicurezza sul lavoro introduce un badge digitale per i cantieri e raddoppia le sanzioni per quelli che non hanno la patente a punti

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella giornata del 28 ottobre un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro, che introduce una serie di misure per garantire l’applicazione delle norme in materia di tutela dei dipendenti e dei lavoratori autonomi. Nel testo anche le prime norme a garanzia dei giovani che lavorano come parte del loro percorso di studi.

Oltre alle misure di sicurezza, il nuovo decreto prevede anche sanzioni aumentate per chi non le rispetta e diversi investimenti, con un fondo che arriva a 900 milioni di euro all’anno. Messe a disposizione anche borse di studio per i figli dei lavoratori deceduti.

Il decreto sicurezza sul lavoro

Ad annunciare l’approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo decreto legge è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un post sui propri profili social. La premier ha dichiarato:

In questi mesi, ci siamo confrontanti con i sindacati e le organizzazioni datoriali per definire insieme gli interventi e abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri un decreto legge molto corposo e articolato, che impiega quelle risorse, ne individua altre e prevede numerose misure significative.

Meloni ha anche annunciato l’assunzione di 300 ispettori del lavoro e di 100 carabinieri specializzati nell’attività ispettiva e di vigilanza e l’estensione al percorso casa-lavoro della copertura assicurativa Inail prevista per gli studenti che partecipano a progetti di formazione con le aziende.

Come funzionano patente a punti e badge per i cantieri

Le misure previste nelle nuove norme non riguardano tanto la sicurezza sul lavoro in sé, ma il rispetto delle regole già esistenti. Il decreto è composto infatti principalmente da due nuove misure:

l’aumento delle sanzioni per chi non ha la patente a punti per i cantieri;

l’introduzione per tutti del badge digitale di cantiere.

La patente a punti dei cantieri è stata introdotta nel 2024 e prevede un documento che calcola le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, partendo da un punteggio (30 punti). È obbligatoria per i cantieri temporanei e mobili. Il decreto non modifica la patente, ma raddoppia le sanzioni per chi non la utilizza, da 6mila a 12mila euro.

Il badge di cantiere è una tessera digitale di riconoscimento per i dipendenti con un codice univoco anti-contraffazione. Sarà obbligatorio per tutte le imprese in appalto e subappalto, nel pubblico e nel privato.

Il suo obiettivo è garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e anche la regolarità delle retribuzioni.

Le borse di studio per i figli orfani delle vittime del lavoro

Il decreto istituisce infine un fondo per le borse di studio destinate ai figli orfani delle vittime del lavoro o di una malattia professionale. Le borse andranno da 3mila a 7mila euro.

Nel 2024 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1.090, in aumento del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il settore con il numero di vittime più alto sul posto di lavoro è quello delle costruzioni, con 156 morti in un anno.