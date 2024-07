Cassa integrazione caldo 2024: le nuove istruzioni dell’Inps

Esistono misure di sostegno al reddito per fare fronte alle alte temperature e alle continue ondate di calore: ecco come funziona la cassa integrazione caldo

Fonte: 123RF Come funziona la cassa integrazione caldo 2024.

Sono finalmente disponibili le istruzioni dell’Inps per fruire delle nuove misure per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le ondate di calore. La cosiddetta cassa integrazione caldo e i trattamenti di sostegno al reddito per le imprese durante fenomeni meteorologici estremi sono previsti dal decreto Agricoltura, convertito in legge il 12 luglio 2024.

Lo Stato ha stanziato 2 milioni di euro per la Cisoa e 11 milioni di euro per la Cigo per l’anno corrente. Non potranno essere accolte domande eccedenti a questi limiti finanziari.

Cisoa – Cassa integrazione speciale operai agricoli

La Cassa integrazione speciale operai agricoli è destinata agli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024 se causata da intemperie stagionali, come le ondate di calore.

Normalmente il trattamento è riservato a sospensioni complete dell’attività lavorativa, ma le nuove disposizioni prevedono anche la riduzione dell’orario giornaliero contrattuale.

I periodi di riduzione parziale non saranno conteggiati nel limite delle 90 giornate annue di sospensione, ma conteggiati nelle 181 giornate di lavoro previste dalle legge per accedere alla misura.

La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio dell’evento dal datore di lavoro attraverso il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali Spid e Cns e indicando come causale Cisoa eventi atmosferici.

Per le giornate autorizzate a riduzione, la copertura contributiva sarà mista:

ordinaria per le ore lavorate;

figurativa per quelle coperte dalla cassa integrazione.

I trattamenti di Cisoa vengono poi corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Cigo – Cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria è disponibile per i datori di lavoro nei settori edile, lapideo e dell’escavazione per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024 causate da eventi oggettivamente non evitabili (Eone), come eventi meteorologici estremi e ondate di calore.

Anche in questo caso la domanda deve essere richiesta dal datore di lavoro attraverso il portale dell’Inps con le credenziali Spid o Cns. La scadenza, in questo caso, è fissata entro il mese successivo all’inizio dell’evento.

La Cigo per eventi oggettivamente non evitabili viene pagata direttamente dall’Inps ai lavoratori, ma può essere anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente conguagliata. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro, deve essere indicato tutto nel flusso UniEmens.

Misure di sostegno per le aree di crisi industriale

Negli ultimi messaggi, l’Inps riporta anche le misure di sostegno al reddito per le aree di crisi industriale complessa. Sono interventi specifici per Sistemi locali del lavoro individuati tramite decreto.

Sono previste:

la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per l’integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle suddette aree, con il supporto durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

estensione della mobilità in deroga, con la concessione di ulteriori 12 mesi per i lavoratori già beneficiari della mobilità ordinaria.

Le aree di crisi industriale complessa sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale che hanno impatti significativi sulle politiche industriali del Paese e che non sono risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.