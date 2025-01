Per il primo concorso si ricercano otto posti, mentre per il secondo si scende a quattro

Fonte: iStock Sono usciti i bandi per il doppio concorso Agcm

Sono usciti i due bandi di concorso Agcm per funzionari economici e giuridici. Per il primo si ricercano quattro posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6; per il secondo ci sono 8 posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6.

Il concorso per funzionari economici

Il concorso pubblico ricerca 4 posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei funzionari. I requisiti previsti sono:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica alle mansioni;

diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale in economia o lauree equipollenti secondo la vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, conseguita da almeno tre anni e con votazione non inferiore a 105/110. È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, da almeno tre anni, con votazione corrispondente a quella richiesta (non inferiore a 105/110).



esperienza qualificata triennale in materie economiche attinenti agli interessi dell’Autorità, maturata successivamente alla laurea indicata nel bando comprovata attraverso una serie di requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito Agcm.

Per partecipare a questo concorso, è necessario essere cittadini di un paese dell’Unione Europea o di un altro paese e avere tutti i diritti politici nel proprio paese di origine e conoscere bene la lingua italiana. Sono escluse le persone che non hanno il diritto di voto nel loro paese; sono state licenziate da un lavoro pubblico per aver fatto qualcosa di illegale, hanno svolto attività incompatibili con le funzioni dell’Autorità o riportato condanne penali.

Per partecipare al concorso, occorre compilare il modulo online presente sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.agcm.it. da cui si può accedere utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. E’ possibile inviare la propria candidatura a partire dalle ore 10:00 del giorno in cui l’avviso viene pubblicato sul portale “InPA” e sul sito dell’Autorità e ci sarà tempo fino alle ore 16:00 del trentesimo giorno successivo. Il sistema registrerà automaticamente la data e l’ora in cui il candidato ha inviato la domanda. Se si invia più di una domanda, verrà considerata solo l’ultima.

Per valutare i candidati, la commissione utilizzerà un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

20 punti per i titoli;

30 punti per la prova pratica scritta e 25 punti per la seconda prova scritta;

25 punti per la prova orale.

La graduatoria finale del concorso verrà stilata in base al punteggio ottenuto dai candidati. In caso di parità di punteggio, verranno applicate le seguenti regole:

Titoli di preferenza: Verranno privilegiati i candidati che possiedono titoli di preferenza previsti dalla legge per i concorsi pubblici (es: disabili, veterani di guerra). Questi titoli devono essere dichiarati nel modulo di domanda e posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Età: In assenza di titoli di preferenza, avrà la precedenza il candidato più giovane.

I candidati che risulteranno idonei e posizionati utilmente in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso. La graduatoria finale, approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarà valida per due anni. Ciò significa che l’Autorità potrà utilizzare questa graduatoria per eventuali assunzioni nel corso di questi due anni.

Il concorso per funzionari giuridici

Il concorso pubblico ricerca 8 posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei funzionari. I requisiti previsti sono:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica alle mansioni;

diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, o laurea equipollente secondo la vigente

normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, conseguita da almeno tre

anni e con votazione non inferiore a 105/110. È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, da almeno tre anni, con votazione corrispondente a quella richiesta (non inferiore a 105/110), riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente, a uno di quelli indicati. Il titolo estero dovrà essere corredato da una dichiarazione di equipollenza o equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde il titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;

esperienza qualificata triennale in materie giuridiche attinenti agli interessi dell'Autorità, maturata successivamente alla laurea di cui alla lettera richiesta, comprovata attraverso almeno uno dei requisiti scritti.

dell’Autorità, maturata successivamente alla laurea di cui alla lettera richiesta, comprovata

attraverso almeno uno dei requisiti scritti.

Per partecipare a questo concorso, è necessario essere cittadini di un paese dell’Unione Europea o di un altro paese e avere tutti i diritti politici nel proprio paese di origine e conoscere bene la lingua italiana. Sono escluse le persone che non hanno il diritto di voto nel loro paese; sono state licenziate da un lavoro pubblico per aver fatto qualcosa di illegale, hanno svolto attività incompatibili con le funzioni dell’Autorità o riportato condanne penali.

Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo online sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.agcm.it seguendo le istruzioni. E’ possibile accedere al modulo online, utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale “InPA” e sul sito dell’Autorità. La scadenza è fissata alle ore 16:00 del trentesimo giorno successivo.

Per valutare i candidati, la commissione assegnerà un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

20 punti per i titoli;

30 punti per la prova pratica scritta e 25 punti per la seconda prova scritta;

25 punti per la prova orale.

A parità di punteggio, verranno considerati i titoli di preferenza nei concorsi per il pubblico impiego e il candidato più giovane di età. I candidati che risulteranno idonei e posizionati utilmente in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso. La graduatoria finale, approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarà valida per due anni. Ciò significa che l’Autorità potrà utilizzare questa graduatoria per eventuali assunzioni nel corso di questi due anni.