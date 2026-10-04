Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Il comune di Reggio Emilia assume 24 insegnanti per la Scuola dell'infanzia

La Scuola non è solo affare dello Stato. A volte sono i Comuni stessi a provvedere al personale necessario a far funzionare i servizi educativi. È il caso del Comune di Reggio Emilia, che ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 24 insegnanti della Scuola dell’Infanzia, inquadrati come Funzionari dell’Elevata Qualificazione.

Il ruolo prevede la gestione delle attività educative e didattiche negli istituti comprensivi per i bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni e il coordinamento delle relazioni con le loro famiglie.

Come sono divisi i posti messi a bando

I posti messi a bando sono così suddivisi:

14 posti per la selezione pubblica ordinaria;

7 posti riservati ai volontari delle Forze Armate (ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010);

3 posti riservati agli operatori che hanno completato senza demerito il Servizio Civile Universale o Nazionale.

Qualora alla fine dell’iter selettivo non ci fossero candidati idonei che abbiano sostenuto senza demerito il servizio militare o civile, i restanti 10 posti saranno distribuiti tra i candidati ordinari.

In caso di parità di punteggio, l’amministrazione applicherà la preferenza a favore del genere maschile, in quanto sotto-rappresentato nell’area di inquadramento dell’ente.

Quali sono i requisiti di accesso e i titoli di studio richiesti

Per partecipare sono richiesti i requisiti generali previsti per l’accesso alla Pubblica Amministrazione e uno dei seguenti titoli di studio abilitanti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola Materna per i laureati nel vecchio ordinamento;

Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis);

Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio, rilasciato da Scuole magistrali conseguito entro l’A.S. 2001/2002;

Titoli esteri equipollenti o riconosciuti tramite provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come si svolge l’esame

Il concorso si articola in più parti. Si prevede una prova scritta, una prova orale e un’eventuale prova preselettiva in caso di alto numero di domande.

Preselettiva

La prova preselettiva consisterà in un test a risposta multipla su materie d’esame, quesiti di logica, cultura generale e capacità di problem solving. Passeranno alla prova scritta i primi 200 in graduatoria, più eventuali candidati pari-merito e gli esonerati per invalidità pari o superiore all’80%. Il punteggio non concorre alla graduatoria finale, ma permette la creazione di un’ulteriore graduatoria da utilizzare per eventuali supplenze e incarichi a tempo determinato.

Prova Scritta

Si tratterà di una verifica a contenuto teorico e pratico. La commissione si riserva di decidere se articolare la prova con quesiti a risposta aperta o chiusa, temi, relazioni o analisi di casi. La prova potrà dirsi superata con un punteggio minimo di 21 su 30.

Prova Orale

Consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame, sulle competenze comportamentali e attitudinali e sull’analisi di casi pratici. Nell’ambito dell’orale verranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. La sufficienza è stabilita a 21/30.

Contratto e vincoli

La posizione è inquadrata nell’Area dei Funzionari. Il trattamento economico di base è pari a 25.114,11 euro lordi annui, oltre alla tredicesima, indennità di comparto ed eventuali accessori dovuti per legge.

I vincitori assunti a tempo indeterminato saranno soggetti a un periodo di prova di 6 mesi e avranno l’obbligo di permanenza presso l’ente per almeno 5 anni prima di poter richiedere la mobilità volontaria verso altre amministrazioni.

Come ed entro quando inviare la domanda

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, previa autenticazione con Spid, Cie o Cns. Sarà necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere tutte le informazioni ufficiali sul concorso.

Il termine ultimo di invio dell’istanza di partecipazione è fissato per il 10 ottobre 2026 alle ore 23:59. Chi non avrà pagato il contributo di segreteria di 10 euro non sarà ammesso alle prove.

Altri concorsi attivi

Per il mese di ottobre ci sono anche altre selezioni pubbliche, volte a rinforzare il comparto della Pubblica Amministrazione, soprattutto nell’area sanitaria. Per quanto riguarda il Nord Italia, è attiva la procedura per assumere a tempo pieno e indeterminato 40 assistenti e funzionari nella Città Metropolitana di Venezia. Nella Regione Lombardia, invece, si guarda al settore sanitario con il concorso per infermieri e tecnici radiologi.