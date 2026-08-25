Lavorare a tempo indeterminato nelle istituzioni europee tramite concorso pubblico: ecco i profili cercati, i requisiti di accesso e le istruzione su come inviare le candidature.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf Con i concorsi Epso si può lavorare a tempo indeterminato nelle istituzioni europee

Lavoro a tempo pieno e indeterminato fin da subito. Attraverso selezioni pubbliche altamente sfidanti, l’Ufficio europeo recluta personale da inserire presso la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, la Corte di Giustizia e le diverse Agenzie decentrate sul territorio degli Stati membri.

I concorsi rappresentano l’unica via d’accesso per accedere a posizioni lavorative all’interno di un contesto istituzionale dinamico, con contratti estremamente competitivi, soprattutto se paragonati a quelli italiani.

I profili professionali e la struttura delle carriere

Le carriere del personale dipendente all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea sono suddivise in diversi inquadramenti, ciascuno caratterizzato da compiti specifici e gradi di responsabilità progressivi:

Inquadramento Sigla Mansioni Principali Amministratori Ad Elaborazione delle politiche comunitarie, analisi normativa, gestione di budget e direzione strategica Assistenti Aast Supporto esecutivo, gestione amministrativa, contabilità, comunicazione e attività di logistica Assistenti o Segretari Ast/Sc Attività di gestione d’ufficio, archiviazione, cancelleria e supporto di segreteria Agenti contrattuali Cast Incarichi a tempo determinato in diversi ambiti operativi, specialistici e di supporto logistico

All’interno delle singole categorie, le selezioni si dividono in concorsi generali, rivolti a profili generalisti in ambito giuridico, economico, amministrativo o di audit, e concorsi specialistici, dedicati a esperti in settori verticali quali transizione ecologica, intelligenza artificiale, sanità pubblica, cybersicurezza o traduzione e interpretariato.

Quali sono i requisiti di ammissione generali e linguistici

Per accedere alle selezioni comunitarie occorre possedere requisiti accademici e linguistici ben definiti, modulati sull’inquadramento d’accesso:

per la categoria degli Amministratori si richiede la laurea triennale o magistrale per il grado d’ingresso Ad5, mentre per i livelli superiori servono anche alcuni anni di esperienza professionale qualificata;

per gli Assistenti e i Segretari si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado affiancato da un’esperienza rilevante nel settore di riferimento, oppure una laurea breve.

In tutti i casi occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e dimostrare la conoscenza approfondita di una prima lingua ufficiale Ue, che può essere anche l’italiano, unita a una seconda lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco.

Come funziona la procedura di selezione Epso

Negli ultimi anni l’Epso ha radicalmente innovato la propria architettura concorsuale per rendere i processi d’assunzione più snelli, trasparenti e rapidi. L’intero iter si svolge interamente online tramite sistemi di monitoraggio e sorveglianza a distanza, eliminando le vecchie prove in presenza presso i centri d’esame.

La selezione prende il via con una prima fase incentrata su test a risposta multipla volti a verificare il ragionamento logico, verbale, numerico e astratto del candidato.

Superata questa prima sbarra, i partecipanti affrontano la valutazione delle competenze specifiche legate al profilo cercato, che può avvenire attraverso un questionario a opzioni chiuse sulla materia oggetto del bando oppure tramite una prova scritta di redazione su questioni europee. Nei concorsi specialistici viene applicato anche il sistema di valutazione dei titoli noto come Talent Screener.

I candidati che ottengono i punteggi più alti e superano la verifica dei requisiti non vengono assunti immediatamente, ma figurano nell’elenco di riserva ufficiale. Saranno poi le singole istituzioni dell’Unione Europea ad attingere direttamente da queste graduatorie per coprire le posizioni vacanti nei propri organici, invitando gli idonei a un colloquio conoscitivo finale prima dell’assunzione definitiva.

Quando escono i nuovi bandi e come monitorarli

L’Epso non pubblica un singolo bando unico a cadenza fissa, ma gestisce una programmazione continua consultabile direttamente sul portale ufficiale Eu Careers. L’ultima selezione per profili Ad5 c’è stata a marzo di quest’anno.

Tra le scadenze e i profili da monitorare figurano:

il concorso per Amministratori Generalisti (AD5), la cui pianificazione annuale viene aggiornata regolarmente per accogliere le nuove leve di laureati;

i concorsi per profili specialistici negli ambiti dell’intelligenza artificiale, della transizione ecologica e della gestione dati, previsti con uscite periodiche;

la piattaforma Cast Permanent per gli Agenti contrattuali, che resta costantemente aperta per l’inserimento delle candidature con selezioni attivate su richiesta delle singole istituzioni nel corso di tutto l’anno.

Come tenersi aggiornati e presentare candidatura

Per presentare la propria domanda d’iscrizione e seguire l’avanzamento delle procedure occorre registrarsi al portale ufficiale dell’Epso e creare il proprio profilo personale. Da lì sarà possibile: