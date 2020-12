Cos’è e quando costa Amazon Business

editato in: da

Amazon Business dà la possibilità ad imprese e professionisti con partita IVA di acquistare i prodotti per la propria attività più velocemente, garantendo vari servizi e funzionalità. Per semplificare il lavoro della propria impresa e per risparmiare tempo e denaro, potrebbe essere la scelta giusta.

Amazon Business è quindi un negozio online di Amazon che permette ad aziende e professionisti di semplificare i loro processi di acquisto. Questi potranno acquistare prodotti rivolti al settore business e acquistare gli articoli senza dover pagare l’IVA, inoltre avranno la possibilità di ottenere degli sconti in base agli acquisti effettuati. Amazon Business permette di trovare moltissimi prodotti a ottimi prezzi e di utilizzare la fatturazione elettronica. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Iscriversi ad Amazon Business

Per prima cosa è importante sottolineare che iscriversi ad Amazon Business è completamente gratuito.

Ecco come creare il proprio account, seguendo dei semplici passaggi:

entrare nella pagina Amazon Business;

cliccare su “ Crea un account gratis “;

“; a questo punto si verrà reindirizzati a una pagina dove si dovrà inserire un indirizzo email per creare un nuovo account Amazon oppure, se si vuole convertire il proprio account personale in Business, si può utilizzare l’indirizzo email dell’account Amazon personale;

dopo aver digitato l’indirizzo email bisognerà cliccare su “Invia”;

inserire poi il nome e la password, che ci serviranno successivamente anche per accedere al nostro account business;

cliccare su “Passo successivo” e inserire le informazioni aziendali come la partita IVA associata all’impresa e l’indirizzo della stessa. Questo passaggio è particolarmente importante perché ci permetterà di avere una gestione semplificata delle fatture, grazie all’erogazione automatica delle fatture elettroniche;

infine cliccare su “Invia” per concludere la registrazione.

Dopo aver creato l’account Amazon Business sarà possibile effettuare l’accesso cliccando in alto a destra sul pulsante “Accedi“ e inserendo l’email associata all’account Business e la password. Una volta effettuato l’accesso, si avrà la possibilità di sfruttare tutti i servizi utili che Amazon Business mette a disposizione.

Come funziona Amazon Business

Per comprendere se Amazon Business può essere la scelta giusta e più conveniente per il proprio business bisogna sapere cosa offre. Inoltre, con Amazon Business Prime sarà possibile usufruire di una gamma ancora più vasta di vantaggi e funzioni di quelli già disponibili con l’account base. Leggendo l’articolo sarà quindi possibile valutare i vantaggi di ognuno e scegliere il tipo di account più consono alle proprie necessità.

Attenzione però al fatto che l’account base è accessibile gratuitamente, mentre quello Prime prevede dei costi. Vediamo ora come funziona questa piattaforma attraverso i vari vantaggi che offre.

Gestione semplificata delle fatture

È possibile ricevere automaticamente le fatture elettroniche dei propri ordini e archiviarle nel proprio account. Il rilascio automatico è previsto per prodotti venduti da Amazon e per alcuni venduti da venditori terzi, sono invece sempre segnalati gli articoli per i quali non è disponibile la fattura elettronica. Quando questa è disponibile viene inviata direttamente sulla mail legata all’account in formato XML-PA e può anche essere scaricata come PDF accedendo alla pagina “i miei ordini” oppure in “Analisi acquisti”.

Le fatture ricevute sono dettagliate e contengono i numeri di tutti gli ordini, per poter controllare facilmente i propri pagamenti. È anche possibile ottenere le fatture in formato PDF per gli ordini che non richiedono una fattura elettronica.

Prezzi vantaggiosi e catalogo ampio

All’interno di Amazon Business si possono trovare nuove offerte ogni giorno. Sono disponibili milioni di prodotti per le imprese, venduti da vari venditori a prezzi competitivi e grazie ai quali è possibile risparmiare. Inoltre, se si utilizza un account Prime, si possono anche ottenere degli sconti sulla quantità degli acquisti.

Con Amazon Business è possibile accedere ad un enorme catalogo di prodotti per professionisti e aziende. Per poter acquistare il prodotto più adatto alle nostre esigenze vengono messe a disposizione immagini, video e informazioni dettagliate sugli articoli con addirittura recensioni da parte di altri utenti.

Consegne veloci e resi

È possibile usufruire di un servizio di consegna rapido grazie ai numerosi centri logistici Amazon. Le consegne sono gratuite se si effettua un ordine che supera i 29 euro, in caso contrario si dovrà pagare un costo aggiuntivo. In aggiunta sono disponibili opzioni di consegna veloce in un giorno e i resi facilitati.

La procedura per il reso di un articolo, gratuita e molto semplice, dà la possibilità di ridurre le spese in quanto permette di rispedire indietro i prodotti acquistati se non rispecchiano le proprie esigenze.

Account multiutente

All’account Amazon Business è possibile aggiungere più utenti, cioè si può dividere l’accesso ad un account con altri dipendenti, personalizzando anche dei limiti di spesa.

Grazie a questa funzionalità si può utilizzare un solo profilo per monitorare tutti gli acquisti dell’azienda e controllare le spese con i mezzi messi a disposizione nell’account.

Visibilità e analisi per la tua azienda

Un altro grande vantaggio offerto da Amazon Business è il poter analizzare e tracciare tutti gli acquisti, le spese e i guadagni del proprio business e realizzare dei report personalizzati. Questi aiutano a tenere sotto controllo le attività del proprio account, come gli ordini, i resi o i rimborsi e a controllare facilmente, e in modo più dettagliato, cosa si può migliorare e cosa invece funziona.

Gestione dei cataloghi

Sono disponibili funzionalità che permettono di indicare delle preferenze su alcuni venditori o prodotti specifici o anche di limitare delle categorie di articoli, con la possibilità di impostare un avviso nel caso in cui qualcuno provi ad acquistarne uno (con Amazon Guided Buying connesso al Prime).

In più, in base alla complessità dell’impresa, si potranno creare anche gruppi con molti utenti e in differenti paesi, tutti questi gruppi potranno effettuare l’accesso sull’account Amazon Business.

Acquisti semplificati

È possibile scegliere il metodo di pagamento online più adatto ai propri bisogni (come carte di credito, ma non solo).

Se l’impresa ha un account gestito da più utenti, si può scegliere se condividere un metodo di pagamento con degli utenti specifici o con un intero gruppo. Le fatture potranno essere associate agli ordini grazie al numero, al codice progetto o centro di pagamento associato. In più, nel caso di acquisti errati, è possibile procedere con la restituzione grazie ai resi facilitati di Amazon.

Aggiunta al gestionale aziendale

Veramente interessante è la possibilità di Amazon Business di aggiungersi al gestionale dell’impresa, in modo da rendere più facile segnare le fatture e controllare gli ordini con dei codici personalizzati o anche dei tag. Con questa funzione, processi come gli acquisti ricorrenti si possono rendere automatici per velocizzare le tempistiche aziendali, grazie a forniture programmate e puntuali.

Amazon Business Prime

Alcuni servizi sono esclusivi di Amazon Business Prime, come le consegne in un giorno gratuite e senza vincoli. Attenzione però perché, diversamente dall’account Amazon Prime tradizionale, qui non sono inclusi Prime Video e Amazon Music. Sono invece compresi sconti in base a quanto si è speso, le consegne pianificate e gli strumenti di analisi sugli acquisti.

Con l’abbonamento Prime è disponibile anche Amazon Guided Buying, un sistema per gestire gli acquisti della propria azienda e che permette di selezionare un prodotto o un venditore e aggiungere un messaggio opzionale per i responsabili. Utile per mostrare ai dipendenti articoli in evidenza da acquistare, o al contrario può essere utilizzato per indicare prodotti da non acquistare o venditori da evitare. Con il pacchetto Unlimited è possibile anche bloccare gli acquisti di alcuni prodotti o da alcuni venditori. Amazon Business Prime presenta diversi piani, con diversi costi (IVA esclusa):

Basic , 36 euro l’anno fino a 3 utenti;

, 36 euro l’anno fino a 3 utenti; Small , 100 euro l’anno fino a 10 utenti;

, 100 euro l’anno fino a 10 utenti; Medium , 250 euro l’anno fino a 100 utenti;

, 250 euro l’anno fino a 100 utenti; Unlimited, 2.000 euro l’anno con utenti illimitati.

Amazon Business conviene?

Amazon Business è indicato e conviene alle aziende o ai professionisti che hanno la partita IVA, intenzionati a usare un sistema online per velocizzare i propri acquisti e semplificarne il controllo.

Si può adattare ad ogni necessità e permette di risparmiare tempo e denaro, è consigliabile quindi provare questo nuovo strumento e vedere quali e quanti benefici potrà apportare alla propria impresa, anche perché è possibile testarlo con l’account base gratuito Amazon Business. Utilizzare l’account gratuito è utile per familiarizzare con la nuova piattaforma, prenderci la mano, e capire se può essere davvero utile ai propri scopi.

Sarà poi sempre possibile passare ad un account Prime, se ci si renderà conto della sua utilità nel risparmiare tempo e denaro. L’account Prime ovviamente richiede una spesa, ma consentirà di utilizzare molte altre funzioni. Non resta quindi che iniziare ad usare Amazon Business, usufruire dei suoi vantaggi gratuiti e scoprire se è adatto alle proprie esigenze!