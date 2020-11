Resi e rimborsi su Amazon: politica e procedure

editato in: da

Amazon è una vera e propria garanzia per chi ama lo shopping online: sul celebre sito di e-commerce puoi infatti trovare ogni genere di prodotti, dai libri ai gioielli, dalle scarpe agli utensili per la cucina. Se hai poco tempo libero a tua disposizione, o semplicemente non ami girare per negozi, questo portale fa decisamente al caso tuo: in pochi clic, e comodamente seduto sul divano di casa, potrai ricevere a domicilio tutto ciò che ti occorre nel giro di qualche giorno.

Tuttavia, per quanto soddisfacente possa essere la spesa online, potresti dover fare i conti con qualche imprevisto: potrebbe infatti arrivarti un articolo danneggiato o, nel caso di un abito, potrebbe rivelarsi troppo stretto o troppo largo. In questi casi puoi effettuare un’operazione di reso e rimborso su Amazon: in questo articolo, ti spieghiamo come fare.

Quando effettuare un reso su Amazon

Le scarpe acquistate su Amazon non sono del tuo numero? Hai ricevuto un oggetto di valore in condizioni non ottimali? Puoi rispedirli al mittente! Quando restituisci un articolo, potresti visualizzare opzioni di reso diverse a seconda del venditore, dell’articolo o del motivo del reso. La politica resi di Amazon ti consente di ripensare al tuo acquisto e di restituire l’articolo acquistato, senza doverne specificare il motivo, fino al termine di 30 giorni di calendario dalla data di avvenuta consegna.

Puoi restituire un articolo nei casi seguenti:

Se hai riconsiderato il tuo acquisto.

Se l’articolo acquistato ti è stato consegnato danneggiato, difettoso, diverso da quello che hai ordinato o non conforme al contratto di vendita.

Come effettuare un reso su Amazon

Per restituire un articolo ordinato da te connettiti sul sito di Amazon.it e segui questa procedura.

Vai a “I miei ordini” per restituire un articolo, per restituire un regalo, consulta “restituisci un regalo”.

Scegli l’ordine e seleziona Restituisci o sostituisci articoli .

. Seleziona l’articolo che desideri restituire e scegli un’opzione dal menu Motivo del reso .

. Scegli come elaborare il tuo reso tra le opzioni disponibili. Per gli articoli venduti da un venditore del Marketplace, visualizzerai Invia richiesta di reso .

. Seleziona il metodo di reso che preferisci.

Stampa le etichette e l’autorizzazione di reso.

Imballa l’articolo in modo sicuro, seguendo le istruzioni incluse nell’etichetta di reso.

Puoi vedere lo stato di un reso o di un rimborso in “I miei ordini” selezionando Visualizza stato resi/rimborsi accanto all’ordine pertinente.

Quando e come chiedere un rimborso su Amazon

Quando decidi di restituire un articolo, l’entità del rimborso e il metodo di erogazione dello stesso possono variare in base a diversi fattori. Elenchiamo i casi più comuni.

Rimborso per articoli danneggiato o difettosi

Se restituisci un articolo a causa di un errore di Amazon o perché danneggiato, ti verranno rimborsati il costo dell’articolo e le spese di spedizione sostenute per riceverlo e per restituirlo a noi. Sarai inoltre rimborsato per eventuali costi di confezioni regalo e altri servizi associati al tuo ordine, qualora applicabili.

Amazon controllerà tutti gli articoli che sono stati restituiti poiché danneggiati o difettosi. Se non viene rilevato alcun difetto, l’azienda si riserva il diritto di addebitarti i costi di spedizione e il costo dell’articolo stesso.

Rimborso per articoli restituiti entro 30 giorni

Se decidi di tua spontanea volontà di restituire un articolo acquistato entro 30 giorni dalla ricezione, ti verranno rimborsati i costi di spedizione sostenuti per ricevere il prodotto, la confezione regalo o altri servizi associati all’acquisto. I costi associati alla restituzione dell’articolo ad Amazon non verranno rimborsati.

Rimborso per diritto di recesso entro 14 giorni

Se eserciti il diritto di recesso e restituisci l’articolo entro 14 giorni di calendario dalla sua consegna, ti verranno rimborsati sia il costo dell’articolo che i costi di spedizione sostenuti per riceverlo. Nello specifico:

Se restituisci un articolo che fa parte di un ordine di più prodotti, ti verranno rimborsate le spese di spedizione relative al singolo articolo restituito.

Se restituisci tutti gli articoli di un ordine, ti verranno rimborsate le spese di spedizione relative all’intero ordine.

Per gli articoli consegnati in Italia o all’estero, ti verranno rimborsate le spese di spedizione relative al metodo di spedizione più economico offerto da Amazon, sostenute per ricevere l’articolo.

Rimborso di ordini regalo

Valgono le norme applicabili ai normali acquisti. Il rimborso non includerà quindi il costo della confezione regalo o di altri servizi associati all’ordine. Il costo associato alla restituzione dell’articolo non verrà inoltre rimborsato al destinatario del regalo.

Come viene emesso il rimborso

I rimborsi vengono emessi sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. Se hai usato una carta di credito, il rimborso ti sarà accreditato sulla stessa, se hai usato un buono regalo otterrai un credito del buono regalo. I tempi si aggirano intorno ai 5-7 giorni lavorativi. Puoi controllare lo stato del tuo rimborso in Il mio account nella pagina di riepilogo dell’ordine.