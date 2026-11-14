Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali siglano l'accordo sul salario giusto: no ai contratti pirata e stipendi adeguati all'inflazione

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Sindacati siglano accordo sul salario giusto

L’obiettivo è rafforzare la contrattazione collettiva, contrastare i contratti pirata e definire criteri condivisi per individuare il salario giusto. È questo il risultato dell’accordo quadro raggiunto il 12 novembre 2026 da Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, dopo una trattativa durata oltre un anno e una maratona negoziale finale di quasi 18 ore. L’intesa interviene sulla rappresentanza delle parti sociali, sui rinnovi dei contratti nazionali e sui meccanismi di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, con l’obiettivo di rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e rendere più trasparenti le relazioni industriali.

Chi ha firmato l’accordo quadro sul salario giusto

L’intesa è stata raggiunta nella sede di Confindustria a Roma, al termine di un confronto avviato oltre un anno fa. Oltre alle tre principali organizzazioni sindacali italiane, hanno partecipato tredici associazioni datoriali tra cui Agci, Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi e Legacoop.

Il nuovo accordo interconfederale interviene su quattro ambiti principali: rappresentanza delle organizzazioni, assetti contrattuali, salari e contenuti della contrattazione collettiva. Sono inoltre previsti capitoli specifici sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla formazione continua e sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Cosa significa salario giusto e come si calcola

Il concetto di salario giusto non prevede l’introduzione di una retribuzione minima valida indistintamente per tutti i lavoratori. Il criterio individuato dall’accordo consiste piuttosto nel fare riferimento ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative nel rispettivo settore. I trattamenti economici stabiliti da questi accordi costituiranno il parametro di riferimento per valutare gli altri contratti, con l’obiettivo di evitare che ai dipendenti vengano riconosciuti stipendi e condizioni retributive inferiori rispetto agli standard definiti dalla contrattazione maggiormente rappresentativa.

In questo modo si punta a contrastare la diffusione dei cosiddetti contratti pirata, accordi firmati da organizzazioni poco rappresentative che possono prevedere condizioni economiche e normative meno favorevoli per i dipendenti.

Per individuare le associazioni datoriali maggiormente rappresentative vengono introdotti quattro parametri: tre qualitativi e uno quantitativo. I criteri qualitativi riguardano:

la storicità e la continuità dell’organizzazione nelle relazioni industriali;

l’appartenenza a organizzazioni europee di rappresentanza;

la presenza di forme di welfare integrativo nel sistema contrattuale.

Il parametro quantitativo considera invece il numero di lavoratori coperti dai contratti collettivi sottoscritti dall’associazione, sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco.

Per i sindacati, la rappresentatività viene misurata attraverso una combinazione di due elementi: il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali. L’obiettivo è quindi attribuire un peso effettivo alle organizzazioni sulla base del consenso tra i lavoratori.

TEM e TEC, le nuove regole per confrontare gli stipendi

Per rendere confrontabili i diversi contratti collettivi, l’accordo definisce con maggiore precisione due componenti della retribuzione: il trattamento economico minimo (TEM) e il trattamento economico complessivo (TEC). Il TEM comprende le principali voci della retribuzione minima prevista dal contratto nazionale:

minimi tabellari;

indennità di contingenza;

elemento distinto della retribuzione (EDR), quando non è già compreso nei minimi.

Il TEC ha invece una portata più ampia. Oltre al trattamento economico minimo, comprende tutte le componenti retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dal contratto nazionale per i lavoratori. Nel calcolo rientra anche il welfare contrattuale, al quale dovrà essere attribuito un valore economico. Le prestazioni a carico dei datori di lavoro dovranno inoltre essere universali, esigibili e quantificabili. Ogni contratto collettivo nazionale dovrà indicare la composizione delle diverse voci e il valore del TEM e del TEC per ciascun livello di inquadramento professionale.

Rinnovo dei contratti e recupero dell’inflazione: cosa cambia per gli stipendi

Un altro capitolo importante riguarda i tempi per il rinnovo dei contratti collettivi e la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni. L’accordo stabilisce procedure più precise per avviare le trattative. Le piattaforme sindacali per il rinnovo dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Le controparti dovranno rispondere entro 30 giorni, in modo da consentire l’apertura tempestiva del confronto ed evitare ritardi prolungati. Per quanto riguarda gli stipendi, viene previsto un meccanismo di verifica periodica degli scostamenti tra l’inflazione effettiva e quella considerata al momento del rinnovo contrattuale.

Le verifiche potranno essere annuali o biennali e dovranno fare riferimento all’indice IPCA-NEI, elaborato dall’Istat, che misura l’andamento dei prezzi al consumo al netto degli energetici importati. In questo modo, i contratti potranno prevedere adeguamenti delle retribuzioni durante il periodo di validità, senza dover attendere necessariamente il rinnovo successivo per recuperare la perdita di potere d’acquisto.

Sono previste tutele anche nel caso in cui il rinnovo non arrivi nei tempi stabiliti. Secondo quanto illustrato da Claai, se entro nove mesi dalla scadenza naturale del contratto non viene raggiunto un accordo, e il contratto non dispone diversamente, le retribuzioni dovranno essere adeguate in misura pari al 50% della variazione dell’indice IPCA. L’adeguamento riconosciuto per compensare lo scostamento inflazionistico non potrà inoltre essere assorbito dai successivi rinnovi contrattuali.