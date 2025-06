Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: i pilastri delle aziende che guardano al futuro

Fonte: iStock Proteggi

Nel panorama economico attuale, la sicurezza sul lavoro rappresenta un elemento essenziale per la sostenibilità e la competitività delle imprese. Secondo alcune ricerche recenti, nel 2024 si sono registrati in Italia 1.090 decessi sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. Si tratta di dati indicativi, specie se si considera che il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, impone obblighi stringenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

La mera conformità normativa, in sostanza, non è sufficiente: è essenziale adottare un approccio proattivo e integrato alla gestione della sicurezza, che vada oltre il semplice adempimento delle disposizioni di legge.​ In questo contesto, aziende come Proteggi Srl si pongono come partner strategici per le imprese che mirano a implementare sistemi di sicurezza efficaci e sostenibili. Con oltre 30 anni di esperienza e più di 50.000 clienti serviti, Proteggi offre soluzioni complete per la gestione della sicurezza sul lavoro, integrando servizi di prevenzione incendi, formazione e fornitura di dispositivi di protezione individuale.

La gestione della sicurezza in azienda, a tutto tondo

Come abbiamo detto, gestire la sicurezza in azienda non significa soltanto adeguarsi alle normative vigenti. Significa, piuttosto, saper riconoscere i rischi potenziali in ogni fase produttiva, organizzare la prevenzione in modo strutturato e continuo e, soprattutto, investire in cultura aziendale. Un’impresa che guarda al futuro non può prescindere da una visione d’insieme che abbracci tutti gli aspetti della sicurezza, dall’antincendio all’antinfortunistica, dalla formazione alla consulenza tecnica. Un investimento in prevenzione, secondo uno studio INAIL, genera un ritorno economico stimato in circa 2,2 euro per ogni euro speso, grazie a una riduzione dei costi indiretti legati agli infortuni e all’aumento della produttività.

È proprio da questa logica di investimento e non di semplice spesa che nasce un approccio globale alla sicurezza sul lavoro. In Italia esistono aziende che hanno scelto di fare della sicurezza il proprio core business, sviluppando competenze interne ed esterne in grado di rispondere a esigenze complesse e una delle più qualificate è la già citata Proteggi.it, un’impresa che opera in tutta Italia, con uno staff di circa 50 professionisti specializzati.

Fonte: Proteggi Srl

Nata con una visione integrata della sicurezza, Proteggi ha saputo evolversi nel tempo strutturandosi in tre divisioni operative: Proteggi Fire, dedicata alla prevenzione incendi, Proteggi Academy, focalizzata sulla formazione e consulenza, e Proteggi Safety, specializzata nella fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva. Questa suddivisione consente all’azienda di affrontare il tema della sicurezza in modo davvero a tutto tondo, diventando un riferimento per imprese di ogni dimensione, dal commercio al dettaglio fino alla grande distribuzione organizzata, passando per l’industria e il settore pubblico.

Antinfortunistica, impianti antincendio e formazione

Ogni ambiente di lavoro espone a rischi diversi, ed è per questo che la sicurezza deve essere costruita su misura, in base alla natura dell’attività svolta. Un’azienda che opera nella logistica ha esigenze diverse rispetto a una struttura sanitaria o a un’industria chimica, ma in ogni contesto resta fondamentale dotarsi degli strumenti adatti a proteggere i lavoratori, e questo parte innanzitutto dalla scelta dei dispositivi di protezione individuale, i cosiddetti DPI.

Le più recenti direttive europee e le normative italiane, incluse le disposizioni del già citato D.Lgs. 81/08, richiedono che i DPI non siano solo presenti, ma anche correttamente selezionati, mantenuti in perfetta efficienza e impiegati secondo criteri specifici. Caschi, guanti, calzature, occhiali protettivi, maschere e dispositivi anticaduta devono rispondere a precise certificazioni. È proprio questo il terreno in cui opera Proteggi Safety, la divisione di Proteggi dedicata alla fornitura di articoli antinfortunistici, anche personalizzati. Il catalogo include marchi di alto profilo come U-Power, Drager, Delta Plus, Lotto, e risponde alle esigenze di aziende che cercano standard qualitativi elevati uniti a flessibilità logistica e supporto tecnico.

Fonte: Proteggi.it

Ma la sicurezza non si ferma alla dotazione personale. Gli impianti antincendio costituiscono un’altra colonna portante nella prevenzione: estintori, rilevatori di fumo, porte tagliafuoco, sistemi sprinkler e impianti di evacuazione devono essere progettati, installati e manutenuti secondo norme rigorose, per garantire piena operatività in caso di emergenza. È qui che entra in gioco Proteggi Fire, la divisione dell’azienda che si occupa della progettazione e manutenzione di sistemi antincendio su scala nazionale, con un magazzino sempre fornito di ricambi e un team di tecnici altamente qualificati.

Infine, c’è un aspetto spesso sottovalutato, ma decisivo: la preparazione del personale. Nessun dispositivo può rimpiazzare la consapevolezza e la prontezza d’azione dei lavoratori in caso di criticità. La formazione, quindi, non è un obbligo da adempiere ma uno strumento strategico per consolidare una vera cultura della prevenzione. In questa direzione si muove Proteggi Academy, la divisione che eroga oltre cinquanta percorsi formativi diversi: dai corsi antincendio al primo soccorso, dalle abilitazioni per muletti e piattaforme aeree fino alla formazione per dirigenti, preposti e RSPP. I corsi sono disponibili sia in aula che in videoconferenza o modalità e-learning, per garantire flessibilità e continuità formativa.

Da dove iniziare a lavorare sulla sicurezza?

Integrare la sicurezza nella struttura operativa e strategica di un’impresa non è un’azione che si esaurisce con un intervento tecnico o l’acquisto di attrezzature. È, piuttosto, un processo che parte da un’analisi approfondita e si sviluppa nel tempo, con una visione orientata alla crescita sostenibile. Le aziende più lungimiranti non si limitano a “mettersi in regola”, ma costruiscono piani di miglioramento continuo, valutano i rischi specifici, aggiornano le procedure e coinvolgono attivamente il personale. La vera domanda che molte imprese si pongono è: da dove cominciare?

La risposta sta in una consulenza strategica, in grado di leggere l’organizzazione nel suo complesso e proporre interventi calibrati. In questo ambito, la capacità di affiancare l’azienda nelle scelte, nei controlli, nella redazione dei documenti obbligatori e nell’organizzazione delle attività formative diventa determinante. Ancora una volta, Proteggi è un partner ideale: offre un servizio completo di consulenza per la salute e sicurezza sul lavoro. Dall’assunzione dell’incarico come RSPP esterno alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), dalle pratiche di prevenzione incendi fino all’analisi del rischio legionella o alla sorveglianza sanitaria, ogni servizio è pensato per supportare le imprese nel lungo periodo.

È un accompagnamento tecnico, normativo e strategico che si traduce in vantaggio competitivo, protezione del capitale umano e riduzione dei costi legati agli infortuni. In un’epoca in cui la resilienza aziendale dipende anche dalla capacità di prevenire e reagire con prontezza agli imprevisti, dotarsi di un partner affidabile e trasversale in materia di sicurezza rappresenta una scelta di valore. Non si tratta solo di compliance, ma di visione. Perché oggi, più che mai, sicurezza significa futuro.