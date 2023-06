Perché l’assicurazione della vostra auto potrebbe aumentare presto

Il settore delle assicurazioni auto sta vivendo oggi una vera e propria rivoluzione. Gli assicuratori ricorrono sempre più frequentemente alle funzionalità di intelligenza artificiale (IA) e machine learning per affinare e migliorare la propria offerta. Tali innovazioni possono rendere notevolmente a livello aziendale ma, secondo AIPED (l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni), questo potrebbe presto comportare un aumento dei costi.

Come potrebbero cambiare i prezzi delle assicurazioni auto

Il ricorso all’intelligenza artificiale permette agli assicuratori di proporre offerte su misura ai propri clienti, che spesso non sono sempre soddisfatti degli importi assicurativi che ricevono. La ragione di ciò è che, a causa dei dati limitati, è difficile identificare con precisione rischi, premi e modelli di RC auto personalizzati.

I clienti stanno diventando sempre più esigenti e, secondo uno studio dell’IBM Institute for Business Value (IBV), il 50% di loro preferisce prodotti su misura basati su preventivi individuali. Tutto ciò è legato al fatto che le auto stanno diventando sempre più autonome, consentendo loro di monitorare più da vicino gli incidenti stradali e il comportamento dei conducenti, nonché di gestire i rischi. Parametri questi da cui potrebbe dipendere la diminuzione o l’aumento del prezzo dell’assicurazione auto.

Non c’è da stupirsi quindi che ci sia un crescente interesse per i cambiamenti nel settore. Cambiamenti basati sulla tecnologia che riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e dell’analisi avanzata dei dati nel cloud, che permettono un adattamento continuo alle aspettative del mercato.

Quando e per chi il prezzo RC auto può aumentare?

Tradizionalmente, i premi assicurativi sono determinati utilizzando il metodo del “costo maggiorato”. Ciò include una valutazione attuariale del premio di rischio, una componente per i costi diretti e indiretti e un margine.

E come viene calcolato il rischio? Per le compagnie di assicurazione auto, la valutazione si riferisce a incidenti, incidenti stradali, guasti, furti e decessi.

Al giorno d’oggi, il controllo di tutti questi aspetti può essere sempre più affidato all’intelligenza artificiale, unita ai dati IoT che forniscono approfondimenti in tempo reale. La tariffazione personalizzata delle polizze, quindi, può tenere conto dei dati del dispositivo GPS relativi alla posizione, alla velocità e alla distanza percorsa di un veicolo. In questo modo si può verificare se il veicolo rispetta quelle che sono le disposizioni generale del codice della strada, se viaggia sicuro o se trascorre, al contrario, percorre spesso l’autostrada a velocità eccessive. Inoltre, le compagnie assicurative possono utilizzare una serie di altri dati di sensori e telecamere, nonché rapporti e documenti relativi a sinistri precedenti. Avendo raccolto tutte queste informazioni, gli algoritmi sono in grado di determinare in modo affidabile i profili di rischio. E più è alto il rischio, più il prezzo dell’assicurazione auto sale.

La denuncia dei periti assicurativi

Contro il ricorso all’intelligenza artificiale ha preso posizione l‘AIPED, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha chiesto alla Consap un confronto mirato per migliorare la figura del perito nell’attuale sistema normativo e di mercato.

Sono diverse le criticità denunciate da AIPED e dalle altre associazioni peritali: “Oggi si assiste ad un vero stravolgimento del concetto di perizia – ha denunciato il presidente Luigi Mercurio – L’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative con il quadro normativo che consente la stima del danno solo ai periti iscritti al ruolo.”

“I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e gli assicurati: una perizia svolta da remoto o tramite IA, oppure condotta da operatori non qualificati, non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale. Questo significa che, in caso di sottostima dei danni, l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello cui avrebbe diritto. In caso di sovrastima, invece, la compagnia subirà un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc auto, che negli ultimi mesi, come certifica anche l’Istat, hanno ripreso a crescere”, è stato poi aggiunto.

Per tali motivi l’Aiped ha presentato una serie di proposte alla Consap, tra cui:

ottimizzare i livelli di competenza e formazione del perito;

prevedere la formulazione di un elaborato peritale che risponda a criteri univoci e condivisibili anche con gli altri attori della filiera come i riparatori e le case costruttrici;

prevedere la formulazione di un elaborato per la valutazione dei valori commerciali dei veicoli attraverso una ricerca di mercato.

Prospettive future e andamento dei costi

La direzione dei cambiamenti è delineata in due modi: in primo luogo da veicoli sempre più connessi e dotati di software con più sensori. In secondo luogo, dalle mutevoli capacità analitiche degli strumenti di cui usufruiscono gli assicuratori. Le offerte assicurative basate sui dati influiranno sicuramente su costi di riparazione, che saranno più affidabili e coerenti e potranno essere analizzati in tempo reale, influenzando, di conseguenza, anche i pagamenti dei sinistri. E quando si tratta di pianificare le offerte e comprendere il cliente, l’IA è un fattore accelerante del cambiamento, per un servizio personalizzato in tempo reale (assistenza virtuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7) e per la creazione di politiche flessibili. Tutti i segnali, quindi, indicano che parametri “astratti” come l’istruzione o i guadagni cesseranno di svolgere un ruolo importante in questo senso.

Ad onor del vero, bisogna aggiungere che se i consumatori alla fine potessero eseguire l’intero processo da soli, non solo registrare i danni con la fotocamera del telefono, ma caricarli sulla piattaforma della loro compagnia assicurativa e ottenere una stima immediata del costo della riparazione, probabilmente tutto ciò farebbe risparmiare tempo e denaro alle compagnie assicurative, con conseguente riduzione dei premi e allo stesso tempo responsabilizzazione del consumatore in modi che dobbiamo ancora vedere.

Alla fine, man mano che le auto diventano più connesse e basate su software con più sensori, i costi di riparazione potrebbero essere generati automaticamente dal sistema operativo dell’auto che comunica con una piattaforma assicurativa digitale al momento dell’incidente automobilistico. Sebbene non sia ancora disponibile, la tecnologia si sta rapidamente dirigendo in questa direzione.

Basta pensare che la telematica, che utilizza dispositivi GPS per tracciare la posizione di un’auto, le distanze percorse e altri fattori come la velocità, ha già portato alla determinazione del prezzo delle polizze individuali. I conducenti che dimostrano abitudini più sicure possono ottenere prezzi più bassi sulla copertura assicurativa o, in alcuni piani, pagare solo la copertura assicurativa quando la loro auto è in uso e non mentre è ferma nel vialetto.