Nuove restrizioni per i monopattini elettrici: assicurazione, targa e casco diventano obbligatori per aumentare la sicurezza. Le norme sono in attesa dell’ok definitivo del Senato

Fonte: ANSA Cosa cambia con il nuovo Codice della Strada

Con la crescente diffusione dei monopattini elettrici e il conseguente aumento di incidenti e disagi, il governo italiano ha deciso di intervenire. La nuova modifica al Codice della Strada introduce restrizioni significative per regolamentare l’uso dei monopattini in modo più sicuro. Il disegno di legge, che attende l’approvazione finale dal Senato, stabilisce nuovi obblighi e divieti per questi mezzi, ormai sempre più presenti nelle città italiane. Analizziamo le principali novità, comprese le tempistiche di entrata in vigore delle nuove norme.

Il nuovo codice della strada, stretta sul monopattino

Tra i punti cardine della riforma del Codice della Strada c’è il ripristino del divieto per i monopattini di uscire dai centri urbani. Il limite era stato abolito tre anni fa in quella che era sembrata una svista normativa, che viene ora riconfermata.

Da qui nasce anche un ulteriore vincolo che limita l’uso dei monopattini alle sole strade urbane con un limite di velocità non superiore ai 50 km/h. Le nuove disposizioni escludono quindi la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali, in risposta alle crescenti lamentele riguardo alla sicurezza.

Come riportato nella relazione, questo tipo di limitazione è volto a garantire una maggiore sicurezza nei centri abitati e a proteggere i pedoni nelle aree a traffico lento. La misura intende quindi evitare che i monopattini si muovano su percorsi destinati ad altri utenti della strada, riducendo così i rischi di collisione con i pedoni.

Obbligo di assicurazione: quando entra in vigore

Una delle novità più significative e discusse è invece l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, pensato per garantire una tutela adeguata in caso di incidenti. Fino a oggi, i proprietari di monopattini non erano tenuti a dotarsi di copertura assicurativa, lasciando quindi scoperti i rischi per i terzi coinvolti in eventuali incidenti.

La legge introduce ora l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Rc), stabilendo che i monopattini “non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione”. La nuova normativa prevede inoltre che tutte le compagnie assicurative debbano offrire polizze Rc specifiche per i monopattini. Il proprietario del monopattino avrà la libertà di scegliere una copertura solo per la Rc senza dover acquistare garanzie aggiuntive, grazie alla possibilità di una polizza “stand alone” per la sola responsabilità civile.

La legge stabilisce inoltre che le compagnie assicurative debbano integrare i dati dei monopattini nella banca dati nazionale delle coperture Rc. Questo assicura ai terzi danneggiati la possibilità di avvalersi dell’azione diretta verso l’assicuratore, un diritto di tutela che rende possibile il risarcimento anche in caso di difficoltà nell’identificazione del responsabile.

Altri obblighi: targa e casco

Oltre all’assicurazione, il nuovo Codice della strada introduce l’obbligo di targa per i monopattini. Secondo la normativa, ogni monopattino dovrà essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non removibile, che verrà prodotto dall’Istituto Poligrafico dello Stato. La targa permetterà un riconoscimento rapido e sicuro dei monopattini, facilitando l’identificazione dei mezzi coinvolti in incidenti o violazioni del codice stradale. Le modalità esatte per l’applicazione delle targhe, tanto per i nuovi mezzi quanto per quelli già in circolazione, saranno definite con un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Un’ulteriore stretta riguarda l’uso del casco, che finora era obbligatorio solo per i minorenni. Con le nuove norme, l’obbligo di casco si estenderà a tutti gli utenti dei monopattini, indipendentemente dall’età. “L’obbligo del casco riguarderà tutti i conducenti”, specifica la normativa, con l’obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti, spesso causati da una scarsa protezione del conducente. Resta il divieto di trasportare passeggeri, perciò l’obbligo del casco si applicherà solo al conducente.