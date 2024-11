Insurtech: crescono gli investimenti e la maturità tecnologica delle aziende

Il settore Insurtech sta vivendo un’accelerazione straordinaria negli investimenti, che supereranno la soglia di 1 miliardo di euro nel 2024, con un incremento ulteriore previsto a 1,5 miliardi entro il 2025. Lo ha confermato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA, in occasione dell’Italian Insurtech Summit 2024, che si è svolto presso il Milano LUISS Hub.

“Questo sviluppo – ha sottolineato – è trainato da un crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale e dall’ingresso di nuovi operatori nel mercato, come utility e retailer, pronti a cogliere le opportunità del mercato della distribuzione assicurativa”.

Lo stato degli investimenti in tecnologia

E’ stato presentato al Summit l’Insurtech Investment Index elaborato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che monitora lo stato di avanzamento degli investimenti e il grado di innovazione nel settore assicurativo in Italia L’indice conferma il raggiungimento della soglia di sufficienza con un punteggio di 20/30 nel 2023, in miglioramento rispetto ai 14/30 del 2022.

Nei primi sei mesi del 2024, l’88% delle aziende ha investito in intelligenza artificiale, con un focus su gestione dei sinistri, sottoscrizione e back-office. Nel 2023 si è assistito a 45 partnership tra compagnie e startup insurtech, con un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente. A questo dato si aggiungono i progetti interni delle compagnie che hanno totalizzato investimenti per 44,8 milioni di euro, in aumento dell’89% rispetto 23,7 milioni di € del 2022.

L’AI generativa sta cambiando il settore

La ricerca Underwriting (Re)Generation condotta da EY ha analizzato l’impatto dell’IA Generativa nei processi di sottoscrizione assicurativa. Lo studio evidenzia che, nei primi sei mesi del 2024, l’83% degli intervistati ha previsto un impatto significativo o rivoluzionario dell’AI nella sottoscrizione di polizze, ma il 54% delle compagnie che hanno incontrato difficoltà nel reclutamento di risorse specializzate.

Sempre più persone acquistano polizze online

La ricerca Il Consumatore Assicurativo nell’Era Digitale: Trend e Prospettive di Join Business conferma che negli ultimi anni, il numero di consumatori che acquistano polizze digitali è aumentato significativamente, raggiungendo il 60% nel 2024 rispetto al 47% del 2022.

Parallelamente, l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nel settore assicurativo, con il 55% dei consumatori pronti a utilizzare assistenti AI per l’acquisto di polizze e il 48% disposti a considerarli per la denuncia dei sinistri.

Necessario affrontare le criticità normative ed etiche

Presentata anche una ricerca in ambito legale. la ricerca “Regolamentazione e Innovazione: Linee Guida per l’Utilizzo dell’AI nell’Industria Assicurativa”, a cura dell’Avvocato Daniela Runggaldier, di Guido Cappa e Rudi Floreani ha indagato come l’intelligenza artificiale (IA) stia trasformando il settore assicurativo ed evidenzia che è essenziale affrontare le implicazioni normative ed etiche per garantire un’adozione sicura e conforme, proteggendo i diritti dei consumatori.