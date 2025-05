Dal contante al contactless, arriva il POS evoluto che gestisce tutti i tipi di incasso

Fonte: 123RF Come funziona il nuovo POS evoluto

In un mercato in cui la digitalizzazione accelera ogni giorno di più, anche la gestione degli incassi si trova al centro di una trasformazione profonda. Professionisti, esercenti e piccole imprese si ritrovano spesso a fare i conti con strumenti obsoleti, poco flessibili e non sempre intuitivi. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce Servicepay, realtà fintech italiana che ha messo l’innovazione al servizio della semplicità. L’obiettivo? Rendere i pagamenti un’operazione fluida, sicura e adattabile a ogni esigenza.

Che cos’è Servicepay

Servicepay nasce con la missione chiara di semplificare la gestione degli incassi con soluzioni digitali accessibili, performanti e in linea con le necessità delle attività moderne. La sua proposta copre un’ampia gamma di servizi, ma è il POS evoluto a rappresentare il punto di forza dell’intera offerta. Un dispositivo all-in-one che permette di incassare in modo immediato, gestire vendite e clienti con un solo strumento integrato con il portale dedicato al servizio, e ridurre al minimo gli ostacoli operativi.

A differenza dei terminali tradizionali, il POS di Servicepay va oltre la semplice lettura delle carte. Si presenta come un vero e proprio centro di controllo, compatto e intuitivo, progettato per lavorare in autonomia completa. Basta accenderlo e si è pronti a ricevere pagamenti ovunque ci si trovi, senza dover installare software aggiuntivi o collegarsi a dispositivi esterni.

Le caratteristiche principali del POS evoluto

Una delle sue caratteristiche più interessanti è la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di incasso. Il dispositivo gestisce con naturalezza pagamenti singoli, ma è perfettamente equipaggiato anche per gestire entrate ricorrenti – come abbonamenti o mensilità – e dilazioni personalizzate, offrendo una soluzione flessibile per chi ha rapporti continuativi con i clienti.

Al centro del sistema c’è un’app integrata che consente di controllare tutte le fasi della vendita direttamente dallo schermo del POS, senza dover passare da altri strumenti. Il primo pagamento attiva anche la registrazione automatica del metodo utilizzato, una funzione estremamente utile per chi lavora con piani a rate o abbonamenti. La gestione rateizzata è infatti una delle modalità più richieste: il cliente concorda con l’esercente numero e importo delle singole rate, e dopo il primo pagamento con carta di credito, gli addebiti successivi avvengono in automatico, nel giorno prestabilito. Tutto questo senza ulteriori azioni da parte del cliente o dell’esercente.

Per le transazioni immediate, invece, basta inquadrare un QR code, selezionare il servizio o prodotto desiderato, specificare le quantità e aggiungere eventuali extra. A quel punto, il cliente può scegliere come pagare – in totale sicurezza e con la massima rapidità – direttamente dal proprio dispositivo.

Anche la gestione degli abbonamenti è completamente automatizzata. Il cliente riceve un invito via email, SMS o WhatsApp per attivare il servizio ricorrente. Dopo aver accettato le condizioni e inserito i dati della carta, i pagamenti successivi verranno effettuati in automatico, senza ulteriori richieste o conferme. La sincronizzazione con il portale Servicepay permette inoltre un aggiornamento costante dei dati, permettendo un controllo completo e in tempo reale dell’attività.

A chi si rivolge

Sebbene venga spesso associato ai negozi, il POS evoluto di Servicepay si rivela una risorsa trasversale, perfetta per numerosi ambiti professionali. Dai medici ai consulenti, dai tecnici agli artigiani, passando per palestre, scuole private, centri estetici e tutti quei servizi che operano su appuntamento o in mobilità, il dispositivo consente di incassare ovunque e in qualsiasi momento, abbattendo i vincoli legati alla sede fisica.

L’utilizzo una soluzione come questa significa non solo restare al passo con le abitudini digitali dei clienti, ma anche ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre gli errori e assicurare un servizio più rapido e moderno. Il POS di Servicepay diventa così un alleato quotidiano per chi vuole gestire il proprio business con intelligenza, semplicità e visione.