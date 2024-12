Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA Apple ha deciso di ritirare iPhone 14 e iPhone SE dal mercato europeo

In Europa non c’è più spazio per iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE. Apple ha deciso di interrompere le vendite dei tre modelli a causa della nuova normativa UE che obbliga le aziende a equipaggiare tutti i dispositivi elettronici con porte USB-C.

Apple ritira tre modelli iPhone

Il ritiro sul mercato europeo è stato un passo obbligato per Apple, che ha evitato sanzioni dalle autorità comunitarie. La normativa europea, nata con l’obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori, aveva dato alle aziende tempo fino al 28 dicembre 2024 per equipaggiare tutti gli smartphone con porte USB-C. Niente più micro-USB, l’USB-A o connettore Lightning.

L’azienda di Cupertino ha introdotto la tecnologia richiesta nella serie iPhone 15, oltre che su accessori come gli AirPods, Magic Keyboard e Magic Mouse, ma non su iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE (equipaggiati ancora con porta Lightning), che sono usciti dal mercato europeo. Tra i Paesi interessati alla normativa ci sono, oltre all’Italia, l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia. I tre iPhone sono finiti fuori dal mercato anche in Norvegia e in Svizzera, che non aderiscono all’UE ma fanno parte del Mercato Unico Europeo.

Quali conseguenze sul mercato

L’adozione della porta USB-C costituisce un punto di svolta per la società, azienda storicamente legata alla propria tecnologia proprietaria Lightning. Un cambiamento che avrà ripercussioni non solo sull’intero ecosistema Apple, ma anche per gli stessi consumatori.

La decisione dell’azienda di interrompere la vendita degli iPhone 14 e iPhone SE in Europa ha creato un vuoto significativo nel segmento di mercato degli smartphone Apple di fascia economica. Su tutti l’iPhone SE, apprezzato dagli utenti che cercavano un dispositivo a un prezzo accessibile. L’assenza di alternative economiche all’interno della gamma iPhone potrebbe indurre i consumatori a orientarsi verso modelli di fascia superiore come l’iPhone 15 o ad attendere il lancio di future generazioni dell’iPhone SE dotate della porta USB-C.

Per gli amanti di questi tre modelli non è tutto perduto: nel Regno Unito, ad esempio, che non fa più parte dell’Unione Europea, questi dispositivi rimangono disponibili all’acquisto. Senza contare il fatto che alcuni rivenditori terzi potrebbero continuare a commercializzarli fino a esaurimento scorte.

Gli esperti del settore prevedono che l’allineamento di Apple alla normativa europea sull’USB-C possa fungere da catalizzatore per una diffusione ancora più rapida di questa tecnologia nell’intero comparto dell’elettronica di consumo. In particolare, si ipotizza che l’azienda di Cupertino possa presentare già nel 2025 un nuovo iPhone SE dotato di porta USB-C, offrendo così ai consumatori un’opzione economica e al contempo allineata ai nuovi standard di mercato.

Stando ad alcune indiscrezioni, Apple potrebbe presentare una nuova versione dell’iPhone SE già nei primi mesi del prossimo anno, mentre l’iPhone 14 verrà gradualmente ritirato dal mercato nel corso del 2025, in concomitanza con il lancio della serie iPhone 17.