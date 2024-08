iPhone 16 in uscita il 9 settembre: indiscrezioni su prezzo, colori e schermo

Dovrebbero essere quattro i nuovi iPhone 16 in uscita il 9 settembre: iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max. Ecco le indiscrezioni sulle loro caratteristiche

Fonte: ANSA In uscita l'iPhone 16, le indiscrezioni

Apple ha fissato l’uscita dell’iPhone 16 alle ore 19:00 del 9 settembre 2024. L’evento potrà essere seguito sul sito apple.com, nell’app Apple Tv o sul canale YouTube ufficiale. A poche ore dall’annuncio si sprecano già le indiscrezioni e i leaks in merito alle caratteristiche del nuovo smartphone Apple. La curiosità, in particolare, riguarda il prezzo del nuovo iPhone 16, la sua gamma di colori e le dimensioni dello schermo. Facile prevedere che, come già avvenuto in passato, usciranno diverse versioni del nuovo melafonino fra standard, Plus, Pro e Pro Max.

I nuovi iPhone 16

Nel suo annuncio, Apple ha utilizzato il claim “it’s glowtime”, che possiamo tradurre in “è tempo di luce” o “è tempo di splendere”. Potrebbe trattarsi di un riferimento alle caratteristiche del nuovo assistente virtuale Siri, integrato con le funzionalità di Apple Intelligence o con le nuove, e più potenti, caratteristiche software e hardware. La gamma degli iPhone 16 sarà la prima ad essere stata creata con le componenti hardware necessarie a far funzionare l’intelligenza artificiale Apple Intelligence al meglio delle sue possibilità. Ma il software verrà rilasciato in un secondo momento nel corso di un aggiornamento di sistema che dovrebbe arrivare a ottobre per gli utenti degli Stati Uniti. Per gli europei il rilascio verrà posticipato.

I nuovi iPhone verranno dotato di nuovi microfoni più performanti in grado di aiutare Siri ad ascoltare con maggiore facilità le nostre richieste. I nuovi microfoni, associati a software audio migliorati, saranno in grado di separare i rumori dalla voce umana.

Le fotocamere dei modelli base dovrebbero cambiare disposizione, con i sensori che vengono posti in verticale e non più in diagonale. Tutte le versioni saranno dotate di un nuovo pulsante, il Capture Button posto su di un lato dello smartphone, accanto al bottone per spegnere e accendere. Il tasto servirà a scattare foto e registrare video con più semplicità. Sfiorandolo si mette a fuoco l’immagine, spostando il dito si può fare uno zoom e premendo si attiva la fotocamera. I modelli Pro dovrebbero essere dotati di una nuova fotocamera grandangolare da 48 megapixel, particolarmente performante nello scattare le foto con bassa luminosità.

Secondo le indiscrezioni, i modelli Pro dovrebbero avere una nuova batteria, con tecnologia chiamata a batterie impilate che solitamente viene usata sui veicoli elettrici e che consente un risparmio di spazio, l’aumento della capacità di carica e una più uniforme distribuzione del calore così da aumentare l’aspettativa di vita della batteria. Naturalmente tutte le versioni saranno dotate di Apple Tap to Pay.

Ma l’uscita dei nuovi iPhone non è l’unica novità del 2024: Apple ha anche aperto ai ricambi usati.

Il prezzo

Da giorni girano indiscrezioni in merito al prezzo dell’iPhone 16 in tutte le sue versioni. Apple non ha rilasciato informazioni e non esistono fughe di notizie al riguardo. Basandosi sui rilasci precedenti e facendo una previsione sull’andamento dei prezzi, i bene informati hanno ipotizzato i seguenti costi in Italia:

iPhone 16 – 979 euro;

iPhone Plus – 1.139 euro;

iPhone 16 Pro – 1.239 euro;

iPhone 16 Pro Max: 1.489 euro.

Si tratta, naturalmente, di mere speculazioni. Occorrerà attendere il 9 settembre per conoscere il prezzo dell’iPhone 16.

I colori

È possibile che accanto alle colorazioni tradizionali, i nuovi iPhone 16 presentino altre tonalità. Le più gettonate dai retroscenisti sono il “Desert Titanium” (una sorta di seppiato metallizzato) e il “Titanium Gray” (la versione in grigio).

Gli schermi

Queste le previsioni sulle dimensioni degli schermi dei nuovi iPhone 16: la versione base e iPhone 16 Plus dovrebbero avere le stesse dimensioni dei predecessori: 6,1 e 6,7 pollici, mentre il 16 Pro dovrebbe ingrandirsi a 6,3 pollici e il Pro Max dovrebbe arrivare a 6,9 pollici.

