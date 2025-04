Dalla Ue 1,3 miliardi per IA e cybersicurezza. Una svolta strategica per l’Europa digitale

La Commissione Europea stanzia 1,3 miliardi di euro per rafforzare l’Intelligenza Artificiale, la cybersicurezza e le competenze digitali. Un piano strategico per l’autonomia tecnologica europea e un’occasione per l’Italia.

Nel cuore di un decennio dominato da trasformazioni epocali — transizione digitale, guerre tecnologiche e intelligenza artificiale generativa — la Commissione Europea lancia un segnale forte e strategico, annunciando un investimento strategico da 1,3 miliardi di euro per il triennio 2025-2027, nell’ambito del programma Digital Europe.

Le priorità: intelligenza artificiale, cybersicurezza e competenze digitali.

L’Europa accelera sulla sovranità digitale: obiettivo 2027

Il piano conferma l’impegno dell’Unione nel costruire una sovranità digitale europea, riducendo la dipendenza da tecnologie extra-Ue e proteggendo infrastrutture e cittadini in un contesto sempre più critico.

Non si tratta solo di stimolare l’innovazione o sostenere le imprese: questo investimento rappresenta un passo consapevole verso una revisione del posizionamento europeo nello scacchiere globale della tecnologia. In un mondo in cui le capacità informatiche definiscono potere economico, militare e culturale, l’Ue tenta di costruire un’alternativa autonoma alla supremazia sino-americana.

Intelligenza artificiale: motore della competitività

L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia emergente: è la leva strutturale della nuova economia digitale. Dal manifatturiero alla sanità, dalla logistica alla finanza, l’IA sta riconfigurando l’allocazione di capitale, lavoro e potere. Tuttavia, l’Europa parte da una posizione marginale: secondo l’OCSE, meno del 10% degli investimenti globali in IA nel 2023 è stato diretto verso l’Ue, contro oltre il 50% degli Stati Uniti.

Il programma Digital Europe, potenziato dall’approvazione dell’AI Act, mira a colmare questo divario, investendo in:

Centri di eccellenza europei per l’IA, connessi in rete tra università, imprese e pubbliche amministrazioni

per l’IA, connessi in rete tra università, imprese e pubbliche amministrazioni Sandbox regolamentari , ambienti di sperimentazione sicura

, ambienti di sperimentazione sicura Sistemi di IA affidabili e trasparenti, conformi ai principi etici Ue.

Si punta non solo alla leadership tecnologica, ma anche alla leadership morale, rendendo l’Europa una guida globale nella governance dell’IA responsabile.

L’Europa sconta un ritardo competitivo rispetto a Stati Uniti e Cina in termini di capitalizzazione e adozione industriale dell’IA. Tuttavia, ha un vantaggio in termini di regolamentazione etica e sicurezza. Con l’approvazione dell’AI Act, l’Ue è il primo blocco economico a dotarsi di una cornice giuridica per un’IA affidabile. Il finanziamento contribuirà a trasformare la leadership normativa in leadership tecnologica.

Cybersicurezza: una priorità geopolitica

L’aumento delle minacce informatiche — attacchi ransomware, sabotaggi a infrastrutture critiche, furti di dati — ha messo la cybersicurezza al centro dell’agenda europea.

Nel 2024, l’ENISA (l’Agenzia europea per la cybersicurezza) ha registrato un +65% di attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche rispetto all’anno precedente. In parallelo, è cresciuta la sofisticazione delle minacce: ransomware evoluti, disinformazione pilotata da AI, attacchi supply chain e interferenze geopolitiche coordinate.

Il piano europeo dedica una quota sostanziale alla difesa cyber, prevedendo:

Investimenti nei Security Operations Center (SOC) paneuropei

Programmi per la certificazione delle competenze cyber

Sostegno allo sviluppo di tecnologie europee per la protezione dei dati.

In questo ambito, l’Italia può giocare un ruolo chiave. Con il recente rafforzamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e la creazione del Polo Strategico Nazionale, Roma si candida come hub del Mediterraneo per la sicurezza informatica, nodo strategico della difesa digitale dell’Europa meridionale, specialmente nel contesto NATO.

Competenze digitali: il vero fronte di vulnerabilità

Il Digital Europe Programme dedica risorse significative allo sviluppo delle competenze digitali avanzate. L’obiettivo è duplice:

colmare il digital skill gap che interessa ancora milioni di cittadini e lavoratori

che interessa ancora milioni di cittadini e lavoratori preparare le nuove generazioni a ruoli ad alta specializzazione nei settori IA, dati, sicurezza, cloud.

Le stime della Commissione indicano che l’80% dei lavori del prossimo decennio richiederà una componente digitale. Investire ora in formazione è un imperativo economico oltre che sociale. Sono previste collaborazioni tra università, enti pubblici, imprese e istituti tecnici superiori (ITS).

Un dato su tutti rivela l’urgenza della sfida formativa: secondo Eurostat, oltre il 40% degli europei adulti non possiede competenze digitali di base. Una percentuale insostenibile per un continente che ambisce alla centralità nell’era algoritmica.

Il Digital Europe Programme prevede:

Sviluppo di percorsi formativi modulari per professionisti, studenti e pubblica amministrazione

per professionisti, studenti e pubblica amministrazione Rafforzamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Creazione di ecosistemi regionali per la formazione 4.0, anche tramite partenariati pubblico-privati.

L’Italia, che ha avviato l’ambizioso Piano Nazionale per le Competenze Digitali, potrà utilizzare i fondi Ue per ridurre il digital divide intergenerazionale e territoriale, specie nel Mezzogiorno.

Impatto economico e industriale: un’occasione per l’Italia

L’Italia, destinataria di una quota rilevante dei fondi Ue, potrà beneficiare di:

sostegno alle PMI per l’adozione di soluzioni AI e cloud sicure

per l’adozione di soluzioni AI e cloud sicure potenziamento dei Digital Innovation Hub regionali

regionali fondi per progetti strategici nel Sud Italia, promuovendo coesione territoriale.

Il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato da un tessuto di PMI innovative, è pronto a cogliere le opportunità. Tuttavia, restano criticità legate a bassa alfabetizzazione digitale, resistenza al cambiamento e carenza di capitale umano qualificato.

Per l’Italia, questa fase può rappresentare un momento decisivo di trasformazione industriale. I fondi del Digital Europe saranno accessibili anche attraverso bandi per imprese, università e PA, offrendo opportunità per:

potenziare l’adozione di tecnologie IA in settori chiave (manifattura, agritech, energy, sanità)

(manifattura, agritech, energy, sanità) supportare le PMI tech attraverso hub digitali e acceleratori regionali

attraverso hub digitali e acceleratori regionali promuovere il reshoring tecnologico di filiere critiche legate a semiconduttori, cloud e difesa.

A livello macroeconomico, un utilizzo efficace di questi fondi potrebbe portare a un aumento del PIL potenziale, migliorare la produttività del lavoro e attrarre investimenti esteri high-tech. Ma ciò richiede visione strategica, coordinamento tra livelli istituzionali e semplificazione burocratica.

Il contesto geopolitico: una corsa globale tra Stati e Big Tech

Questo investimento europeo non si inserisce in un vuoto geopolitico, ma si confronta con uno scenario estremamente competitivo e polarizzato. Gli Stati Uniti hanno approvato il CHIPS and Science Act e investono miliardi in IA militare e difesa digitale. La Cina, attraverso il piano Made in China 2025, punta all’autosufficienza tecnologica e controlla già l’intera filiera delle terre rare e una parte significativa delle infrastrutture cloud asiatiche.

Nel frattempo, le Big Tech globali (Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, ByteDance) agiscono come attori sovranazionali, spesso con budget superiori a quelli dei ministeri dell’economia di molti Paesi UE. La sfida europea è duplice:

Competere con Stati-continente come Usa e Cina

come Usa e Cina Riequilibrare il rapporto di forza con i giganti digitali, spesso americani, che operano nel mercato europeo con regole ancora troppo flessibili.

L’iniziativa europea arriva in un momento cruciale. Stati Uniti e Cina continuano a dominare la scena tech:

Washington ha stanziato oltre $50 miliardi nel CHIPS and Science Act, includendo AI e cyber defense

ha stanziato oltre nel CHIPS and Science Act, includendo AI e cyber defense Pechino investe massicciamente in semiconduttori e AI militare, sfidando l’Occidente sul piano geopolitico e industriale.

La sfida per l’Europa non è solo economica, ma anche strategica: sviluppare un’industria tecnologica autonoma, aperta, ma protetta, competitiva, ma regolata.

Un’occasione da non perdere

Il nuovo piano Digital Europe 2025-2027 è molto più di un programma di investimenti: è una dichiarazione di intenti politica, tecnologica e industriale. Rappresenta un passaggio cruciale per trasformare l’Unione Europea da semplice regolatore a protagonista dell’economia digitale globale.

Per l’Italia, la sfida è duplice: cogliere i fondi con progettualità concrete e accelerare le riforme digitali. Un’occasione per creare occupazione qualificata, attrarre investimenti, proteggere cittadini e imprese.

In un mondo guidato dai dati e dalla tecnologia, investire in intelligenza artificiale e cybersicurezza non è un’opzione. È la condizione essenziale per garantire sovranità, crescita e resilienza. E l’Europa ha deciso di giocare la sua partita.

L’ultima chiamata per l’autonomia tecnologica europea

Il piano Digital Europe 2025-2027 non è solo una risposta tecnica o industriale. È un tentativo di ridefinire il ruolo dell’Europa nel mondo, in un’epoca in cui i dati, gli algoritmi e la resilienza informatica sono nuove forme di potere. La posta in gioco è altissima: restare un regolatore dipendente o diventare un produttore autonomo di tecnologia avanzata.

In questa sfida, l’Italia ha una posizione delicata, ma ricca di potenziale. Ha capitali umani, eccellenze accademiche e distretti produttivi, ma soffre storicamente di frammentazione e lentezza decisionale. Se saprà cogliere l’opportunità — coordinando risorse europee e piani nazionali — potrà contribuire a scrivere un nuovo capitolo di sovranità tecnologica condivisa.

Perché, in un mondo in trasformazione rapida, chi controlla la tecnologia non solo innova, ma guida il futuro.