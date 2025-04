Fonte: 123RF Sfida del papà di ChatGPT a Facebook, Instagram e X.

A marzo, ChatGPT ha raggiunto un importante traguardo, diventando l’applicazione più scaricata al mondo, superando Instagram e TikTok. La crescita è stata del 28% rispetto al mese precedente, con 46 milioni di nuovi download. Il successo è dovuto anche a importanti aggiornamenti, come l’introduzione della generazione di immagini, cioè i famosi (o famigerati) filtri in stile Studio Ghibli e la rimozione di alcune restrizioni sulla moderazione dei contenuti. Ma non va poi dimenticato l’aggiornamento della funzione vocale dell’assistente AI.

Il nuovo record apre la strada a nuove possibilità di business per OpenAI, che starebbe puntando al mondo dei social, facendo crollare il duopolio di Mark Zuckerberg e Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) e Elon Musk (X, ex Twitter).

Il dominio di ChatGPT fra le AI

Le alternative non mancano, ma oggi, nel mondo dell’intelligenza artificiale, il nemico da battere per la concorrenza è senza dubbio ChatGPT. L’intelligenza artificiale di casa OpenAI beneficia, fra le altre cose, del fatto di essere arrivata per prima, potendo oggi godere di una rendita di notorietà. ChatGPT, in altre parole, oggi è il benchmark nel campo dell’AI.

Ma fra i concorrenti da tenere d’occhio nel prossimo futuro si segnala Grok di Elon Musk che, sulla carta, promette di superare le performance dei vari competitor. Oltre che per le funzionalità proposte, Grok può contare sull’immenso patrimonio di Elon Musk, sulla straordinaria notorietà del suo patron e su X, che potrà fungere da piattaforma di distribuzione.

Ma per i competitor sarà dura erodere quote di mercato, a meno che non portino sul tavolo qualcosa di davvero innovativo. Per dirla con le parole di Ariel Michaeli, fondatore e Ceo di Appfigures,

Ormai, per molti, l’IA coincide con ChatGPT. Quindi, quando c’è fermento nel mondo dell’intelligenza artificiale – anche riguardo a competitor come Grok, Manus AI o DeepSeek – chi si avvicina per la prima volta tende a scaricare ChatGPT.

OpenAI crea un social network

OpenAI starebbe esplorando la creazione di un social simile a X, integrando la generazione di immagini di ChatGPT. Sebbene il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, ci sarebbe già un prototipo in fase di sviluppo.

L’ingresso di OpenAI nel mercato dei social media potrebbe intensificare la rivalità con Elon Musk e con Meta, che sta progettando funzionalità simili per il suo assistente AI. L’integrazione di un feed social permetterebbe a OpenAI di raccogliere dati in tempo reale per migliorare i propri modelli di AI. Tuttavia, non è chiaro se il progetto sarà mai lanciato pubblicamente.

Il progetto del social di OpenAI sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali. Il ceo Sam Altman avrebbe chiesto ad alcuni tecnici esterni di fornire feedback sul progetto, secondo quanto riferito da The Verge che cita fonti anonime. La testata non è al momento in grado di predire se il piano di OpenAI sia quello di rilasciare la sua nuova rete social come app separata o se invece l’intento sia quello di integrarla direttamente in ChatGPT.

Sfida di Sam Altman a Musk e Zuckerberg

Il lancio del social di ChatGPT renderà ancora più tesi i rapporti, già ai minimi termini, fra Sam Altman ed Elon Musk. Si ricorda che Musk fu uno dei fondatori di OpenAI, ma poi si ritirò.

A febbraio Musk fece un’offerta per acquistare OpenAI per 97,4 miliardi di dollari, ma Altman gelò ogni speranza e rispose lanciando una stilettata all’ex socio:

No, grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi.

Ma oltre a Musk a sudare freddo è anche Mark Zuckerberg, il papà di Facebook, che oggi controlla anche Instagram e WhatsApp attraverso Meta.