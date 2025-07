Musk fonde xAI e X in un colosso da 113 miliardi, investe 2 miliardi con SpaceX e sfida OpenAI puntando su Grok, IA, social, robot e satelliti per dominare il settore tecnologico globale

Elon Musk aveva provato a comprare tempo addietro OpenAI, ma a quanto pare anche l’uomo più ricco del mondo non può comprare tutto ciò che desidera. Per questo, ora punta a riscrivere le regole dell’intelligenza artificiale con una manovra totale da oltre 113 miliardi che intreccia social, spazio e innovazione.

Per sfidare il colosso di Altman, Musk ha avviato la fusione tra xAI e X e un maxi-investimento di 2 miliardi di SpaceX. Questa è la sua nuova sfida tecnologica.

Musk, la nuova società nata da xAI e X supera i 113 miliardi di valutazione

Per raggiungere e superare la potenza di ChatGpt, Musk si è mosso su più fronti. La fusione tra xAI e la piattaforma X ha dato vita a un colosso da oltre 113 miliardi di dollari. Finalizzata lo scorso marzo, ha messo insieme i 33 miliardi della ex Twitter e gli 80 miliardi di xAI, aprendo la strada a un’integrazione più fluida tra il chatbot Grok e gli utenti della piattaforma.

XAI ha così assorbito X, trasformandola in una controllata che offre a Grok un enorme bacino di dati e una piattaforma già pronta per testare e diffondere i suoi algoritmi. X diventa così la base operativa su cui xAI può sviluppare e sperimentare l’intelligenza artificiale su scala globale.

Secondo il Financial Times, nuove trattative potrebbero spingere la valutazione della società fino a 200 miliardi, rendendola la seconda azienda di IA più preziosa al mondo. Musk, però, ha scritto su X che “xAI non sta cercando finanziamenti al momento”.

In poco più di un anno xAI ha moltiplicato il proprio valore per dieci, segno del fermento che circonda l’intelligenza artificiale generativa e della capacità di Musk di attrarre capitali e attenzione. Ma la concorrenza resta agguerrita: OpenAI è valutata 300 miliardi e Anthropic oltre 60.

SpaceX scommette due miliardi su xAI per accelerare la sfida a OpenAI

Secondo il Wall Street Journal, SpaceX ha deciso di destinare 2 miliardi di dollari a xAI, un’operazione che rappresenta quasi la metà della recente raccolta di capitale della società.

Secondo investitori vicini alle società, questa somma rientra nel maxi aumento di capitale da 5 miliardi coordinato a giugno da Morgan Stanley. Si tratta del primo investimento ufficiale di SpaceX in una controllata e di uno dei più pesanti impegni finanziari mai assunti.

Musk ha più volte usato le sue aziende per sostenere la crescita di xAI, con l’obiettivo di ridurre la distanza con OpenAI. La fusione con X ha permesso di trasformare un piccolo laboratorio in una piattaforma con una portata globale per Grok. Dopo la fusione, Grok è stato integrato in X per alimentare conversazioni e moderazione.

Già oggi supporta anche i servizi Starlink, la rete satellitare di SpaceX, e potrebbe essere presto incluso nei robot umanoidi Optimus di Tesla. Sembra di stare in un film della Marvel, ma l’evoluzione di Grok prosegue rapidamente: da pochissimo è stata presentata la versione Grok 4, considerata dagli addetti ai lavori la più performante sul mercato, capace di superare i modelli di OpenAI e Google in diversi test.