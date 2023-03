Danielle Madam e “La forza delle connessioni”

Fonte: Ufficio Stampa

L’atleta Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, è la nuova protagonista dello spot TIM “La forza delle connessioni“, affiancata dal campione di tennis Matteo Berettini. Si tratta di un nuovo tassello della campagna iniziata lo scorso anno, che ha visto tanti personaggi diversi tra loro porre l’attenzione sulla “forza delle connessioni”, quelle che permettono di superare le distanze, le incomprensioni e le differenze.

In questo senso, Danielle è una perfetta testimonial. Nata in Camerun nel 1997, vive a Pavia dall’età di 7 anni, e in seguito alla morte dello zio, si è trasferita in una casa famiglia di suore, nella quale ha vissuto per undici anni. Una storia di sacrificio e di rivalsa la sua, vissuta sempre al fianco dello sport, un fedele compagno assieme al quale ha lottato contro i pregiudizi e la burocrazia per ottenere la cittadinanza italiana, soltanto nel 2021.

Nonostante avesse già partecipato a numerosi tornei giovanili, fin da adolescente Danielle ha desiderato diventare cittadina italiana. Per poter accedere ai mondiali di categoria, ma ancor di più per poter rispondere a tono a chi – quando ancora lavorava in un bar di Pavia – la insultava dicendole: “Non sarai mai italiana”, uno sfogo che lei stessa ha riportato sui suoi profili social.