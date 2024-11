Un altro record battuto per i Bitcoin, che raggiungono un valore di 81mila dollari: più di molte grandi aziende

Fonte: ANSA Bitcoin oltre gli 81mila dollari: il nuovo record

Continua a crescere il valore dei Bitcoin, che superano il record degli 81mila dollari grazie all’ottimismo per le promesse elettorali di Donald Trump. Il mercato delle criptovalute, già favorito dalla crescita economica degli Usa e dall’abbassamento dei tassi di interesse, continua a crescere di importanza.

I nuovi risultati hanno permesso a Bitcoin di diventare uno dei 10 asset di maggior valore al mondo. Hanno superato 1.500 miliardi di dollari di valore totale, non lontano da quello di tutto l’argento del mondo e già superiore alla capitalizzazione di mercato di grandi aziende come Meta o Tesla.

Il Bitcoin, la criptovaluta più utilizzata al mondo, ha raggiunto un nuovo record di valore. Un singolo token è infatti scambiato a oltre 81mila dollari, in crescita del 15% da inizio 2024. Anche altre criptovalute consolidate stanno aumentando di valore in questi giorni, con Ethereum, la seconda per diffusione, che ha sfiorato i 3.200 dollari e superato il 30% di crescita annua di valore.

I risultati straordinari di questi ultimi giorni si basano soprattutto sul successo elettorale di Donald Trump e dei Repubblicani, che potrebbero conquistare non solo la presidenza, ma anche Camera e Senato. Trump ha promesso una riserva nazionale di Bitcoin, con gli Usa che potrebbero acquistare il 5% del totale dei token in circolazione.

La crescita del valore delle criptovalute si instaura su un momento particolarmente favorevole per questo mercato. Avendo assunto i tratti di un mercato speculativo, le criptovalute reagiscono molto positivamente all’aumento della liquidità in circolazione che spinge a investimenti più rischiosi. Per questa ragione i tagli dei tassi di interesse che la Fed, la banca centrale americana, sta continuando a effettuare hanno fatto risalire il valore dei token, che era calato ai minimi da prima della pandemia durante il periodo di aumento dei tassi.

Bitcoin vale più di Tesla e Meta

Grazie a questo recente aumento di valore, Bitcoin è entrato nella top 10 degli asset di maggior valore al mondo in assoluto, occupando il nono posto. Tutti i token del mondo corrispondono a 1.509 miliardi di dollari, solo 260 miliardi in meno del valore delle riserve globali di argento. Al primo posto della classifica si trova l’oro, che nell’ultimo anno è stato uno degli asset dalle performance migliori smentendo in parte il suo ruolo di bene rifugio.

Sul podio invece due delle aziende tecnologiche protagoniste dell’ultimo periodo, Nvidia e Apple. Bitcoin è stato invece in grado di superare in valore totale un’altra importante azienda tecnologica, Meta, oltre al più grande produttore di semiconduttori al mondo, Tsmc, e a Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk specializzata in auto elettriche.

Se lo si dovesse paragonare al Pil di una nazione, i Bitcoin varrebbero come la produzione annuale di ricchezza della Spagna e soltanto 700 miliardi di dollari in meno del prodotto interno lordo dell’Italia. In futuro è però probabile che il valore dei token continui a crescere, soprattutto se Donald Trump manterrà le promesse fatte in campagna elettorale.