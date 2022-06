Saldi estivi, data di inizio uguale per tutte le regioni: ma cambia la durata

Nel primo giorno d’estate, 21 giugno, ecco che finisce subito nei trend di ricerca di Google e sui social la fatidica domanda: “Quando iniziano i saldi“. Bene, per quest’anno le associazioni di categoria, in accordo con le diverse regioni, hanno deciso di fissare una data di inizio uguale per tutti, in modo da scoraggiare la concorrenza e potenzialmente danneggiare alcuni commercianti, favorendone invece altri.

A cambiare è invece la durata e, dunque, la data di fine saldi estivi.

Saldi estivi 2022, il calendario Regione per Regione

Ecco il calendario definitivo di inizio e fine saldi estivi 2022 in ciascuna Regione italiana:

Abruzzo 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Basilicata 2 luglio – 2 settembre con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Calabria 2 luglio – 1 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Campania 2 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Emilia Romagna 2 luglio 31 agosto con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Friuli Venezia Giulia 2 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Lazio 2 luglio – 13 agosto (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Liguria 2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Lombardia 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Marche 2 luglio – 1 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Molise 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Piemonte 2 luglio – 28 agosto con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Puglia 2 luglio – 15 settembre con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti

Sardegna 2 luglio – 3 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Sicilia 2 luglio – 15 settembre nessun divieto

Toscana 2 luglio – 31 agosto con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Umbria 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Valle d’Aosta 2 luglio – 30 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti

Veneto 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Trento e Provincia per 60 giorni i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Provincia di Bolzano nella maggior parte dei Comuni 15 luglio-8 agosto

Alto Adige:

– Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina: Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante dal 15 luglio al 12 agosto (Bolzano con divieto di vendite promozionali nei 20 giorni antecedenti ai saldi). Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 19 agosto al 16 settembre

– Distretto di Merano e Burgraviato: Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno dal 15 luglio al 12 agosto

– Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco: Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies dal 15 luglio al 12 agosto

– Distretto Val Pusteria: Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto dal venerdì dal 15 luglio al 12 agosto. Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 19 agosto al 16 settembre

– Distretto Val Venosta: Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto) dal 15 luglio al 12 agosto. Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 19 agosto al 16 settembre.