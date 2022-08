Previsioni meteo, agosto pazzo: scatta l’allerta per queste località

Come in un vero e proprio otto volante meteorologico, l’anticiclone africano che con la sua canicola ha attanagliato tutta l’Italia nelle ultime settimane verrà spazzato via da una serie di eventi temporaleschi che imperverseranno su buona parte della Penisola nei giorni di avvicinamento a Ferragosto. Anche se le perturbazioni porteranno un po’ di aria fresca, in 10 Regioni scatta l’allerta meteo gialla e dal punto di vista delle temperature il Paese rimarrà diviso in due, con l’afa che continuerà a essere protagonista delle giornate al Sud.

Previsioni meteo, agosto pazzo: i nubifragi in Val di Fassa e Courmayer

Alcune precipitazioni si sono già manifestate con tutta la loro forza al Settentrione, in particolare in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige, tra le regioni più colpite da questa ondata estiva di maltempo.

In Val di Fassa una bomba d’acqua esplosa nelle ultime ore ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove una frana di fango ha invaso la strada.

A causa del nubifragio circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case, ma nei territori comunali di San Giovanni di Fassa, Mazzin e Campitello di Fassa, la situazione è tornata sotto controllo grazie al lavoro dei Vigili del fuoco volontari di Pozza e Vigo di Fassa ed i colleghi dei distretti Fassa, Fiemme e Primiero che stanno completando in queste ore la pulizia delle strade dagli smottamenti, mentre vengono posate le tubature per favorire il deflusso delle acque (qui abbiamo riportato l’emergenza causata dal maltempo record in Trentino-Alto Adige).

Sembrerebbe essere in via di risoluzione anche l’emergenza idrica in Val Ferret dopo il danneggiamento dell’acquedotto provocato da una frana, che ha lasciato senza acqua Courmayeur e le frazioni circostanti provocando gravi disagi a residenti e i tanti turisti che affollano la località ai piedi del Monte Bianco.

Previsioni meteo, agosto pazzo: le località in allerta meteo

Sarà l’aria fresca dall’Europa nordorientale, così come la perturbazione già arrivata dalla Francia, a portare nei prossimi giorni forte instabilità e eventi meteorologici estremi causati dal contrasto termico con le alte temperature, quali rovesci temporaleschi e grandinate che interesseranno buona parte dell’Italia (qui per sapere quanti soldi stiamo perdendo a causa del cambiamento climatico).

Per domani la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla in 10 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Ordinaria criticità dal punto di vista idrogeologico di livello giallo sarà rilevata in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia.

Se le previsioni di martedì 9 registrano tempo più stabile al Nord, al Centro Italia il meteo è dato in peggioramento dal pomeriggio con tanti temporali, che nella stessa parte di giornata colpiranno il Sud.

La situazione si profila più stabile fino a Ferragosto per le regioni settentrionali mentre il Centro-Sud sarà probabilmente coinvolto da condizioni meteo più instabili, con qualche locale temporale. Il caldo sarà tipicamente estivo, con temperature che soprattutto verso il fine settimana potrebbero tornare ad aumentare lievemente, mantenendosi comunque a livelli inferiori rispetto al caldo record registrato nelle ultime settimane (qui abbiamo scritto delle temperature record registrate nel 2022).