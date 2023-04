Biglietto unico treno-aereo anche in Italia: ecco dove

Un solo biglietto per prendere l’aereo e il treno. Vi avevamo già parlato di questo opzione col via libera arrivato negli scorsi mesi da parte di Ita Airways, ma ora si passa dalle parole ai fatti. Dal 5 aprile, infatti, il biglietto combinato diventa realtà a Fiumicino, dove la collaborazione tra Aeroporti di Roma e Trenitalia entra nel vivo e permette di collegare le principali città italiane servite dall’alta velocità di Frecciarossa con lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. Ma come funziona?

Biglietto unico treno-aereo, come funziona

La vita si fa un po’ più semplice per i viaggiatori, con la possibilità di affrontare una sola operazione d’acquisto per combinare il viaggio aereo con quello ferroviario. Il biglietto unico, infatti, è questo e tanto altro.È un opzione che viene in aiuto ai viaggiatori che devono pianificare gli spostamenti da uno scalo aeroportuale a una città vicina o, viceversa, raggiungere l’aeroporto da lontano.

Con l’ok all’operazione, Ita ha dato il via a questa possibilità a Fiumicino, dove dal 5 aprile è possibile “acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un’unica transazione e connettere le principali città italiane servite dall’alta velocità di Frecciarossa con lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino”. Come si legge sul sito ufficiale della compagnia, infatti, acquistando un biglietto online, su app, presso le agenzie di viaggio o alle biglietterie aeroportuali, sarà possibile selezionare l’itinerario aereo e col treno e acquistare un solo biglietto “che include entrambe le opzioni di viaggio”.

L’unica cosa che cambia, ovviamente, è il check-in, che va effettuato separatamente ottenendo così due carte d’imbarco.

Le stazioni collegate a Roma Fiumicino

Si tratta di un servizio molto comodo per i viaggiatori. Va sottolineato che la tratta funziona sia per chi sbarca dall’aereo sia per chi, invece, deve arrivare in aeroporto. Il viaggiatore che atterra a Fiumicino, infatti, ha la possibilità di acquistare anche la tratta ferroviaria verso le altre città italiane, ma anche viceversa. Ciò significa che da una città a Fiumicino si può arrivare in treno e poi, con la stessa operazione, acquistare anche il volo.

Ma quali sono le stazioni collegate? Sul sito di Ita c’è l’elenco completo delle stazioni italiane con cui Fiumicino vanta un collegamento.

BARI CENTRALE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

LAMEZIA TERME CENTRALE

REGGIO CALABRIA C.

BOLOGNA CENTRALE

PISA CENTRALE

FIRENZE CAMPO DI MARTE

FIRENZE S.M. NOVELLA

CASERTA

NAPOLI CENTRALE

AFRAGOLA

SALERNO

BRESCIA

MILANO CENTRALE

MILANO ROGOREDO

PADOVA

TRIESTE AIRPORT

TRIESTE CENTRALE

VENEZIA MESTRE

VENEZIA S.LUCIA

VERONA PORTA NUOVA

LA SPEZIA CENTRALE

TORINO PORTA NUOVA

GENOVA BRIGNOLE

GENOVA PIAZZA PRINCIPALE

Allarme bagagli, cosa succede ora?

Ma attenzione, se da un lato c’è una comodità, dall’altro c’è un possibile disagio. È quello che riguarda i bagagli, in quanto gli effetti personali “non saranno trasferiti automaticamente tra il treno e l’aereo”. A chi arriva in treno, infatti, toccherà ritirare il proprio bagaglio e portarlo in aeroporto, e viceversa.

In caso di ritardo del volo bisognerà recarsi al bancone dell’assistenza della compagnia ferroviaria presso la stazione per ottenere la riprotezione su un altro treno. Se, invece, il treno in ritardo comporta la perdita del volo ci si dovrà recare presso la biglietteria di Ita in aeroporto “per procedere con l’emissione del nuovo biglietto aereo ed essere riprenotato automaticamente sul volo successivo”.