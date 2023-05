Attenzione alla truffa degli assegni Covid: come funziona

Fonte: 123RF Truffa dell'assegno Covid: meglio non rispondere al telefono.

Un gruppo di truffatori che si spacciano per dipendenti di Poste Italiane sta contattando telefonicamente i proprietari di attività, come ristoranti, pub, red and breakfast e altre attività commerciali e Ho.Re.Co, comunicando loro la scadenza di un assegno dell’Inps – o in alcuni casi erogato dal Comune – relativo a misure di sostegno pensate per fare fronte all’emergenza Covid. A dare l’allarme è stata la Polizia Postale di Isernia, a cui sono arrivate decine di denunce dal territorio.

Lo stesso schema potrebbe però già essere attivo anche in altre parti d’Italia: meglio fare attenzione alla truffa dell’assegno Inps, che non ha nulla a che fare con i veri aiuti Covid.

Come funziona la truffa del finto assegno Covid

Le vittime vengono invitate a recarsi presso uno sportello bancomat o postamat, con la promessa di ricevere il pagamento dell’assegno in scadenza direttamente sul proprio conto corrente o sulla carta di debito o credito. In realtà le istruzioni fornite inducono i malcapitati a fare, senza rendersene conto, una ricarica a favore dei truffatori.

Per questo la Polizia Postale, tramite un comunicato ufficiale diffuso da tutti gli organi di stampa, ha invitato la popolazione ad aprire gli occhi. E ricordato che eventuali comunicazioni relative agli assegni da riscuotere avvengono sempre attraverso canali ufficiali e tracciabili. La Pubblica Amministrazione, tra l’altro, invia direttamente i pagamenti attraverso un bonifico o dà la possibilità di riscuotere gli assegni presso gli sportelli postali.

Come difendersi dal voice phishing e dagli scam

Questa tipologia di truffa telefonica è assimilabile al phishing, e in questo caso si tratterebbe di vishing, cioè voice phishing operato tramite telefono e messaggi pre-registrati. Con questi piani, i malviventi promettono benefici finanziari o assistenziali alle loro vittime spanciandosi per rappresentanti di istituzioni o entità autorevoli, come nel caso di Poste Italiane.

Approfittando dell’emergenza sanitaria del Covid-19 creano un senso di urgenza e paura, legati ai gravi danni economici subiti dai gestori dei locali e dagli esercenti durante i momenti più bui della pandemia, e fanno leva sul bisogno di aiuti economici e risarcimenti legati a quel periodo.

La misura viene inoltre presentata come in scadenza, per non dare il tempo alle vittime di pensare e ragionare sulla poca attendibilità delle informazioni fornite. Per evitare di cadere nella trappola degli scammer, è bene sempre seguire alcune regole di buonsenso e analizzare sempre ogni situazione.