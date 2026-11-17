Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scatta il blocco turn over nelle PA.

Dopo il taglio dei 7.000 posti tra corpo docente e personale ATA – ora cancellato dal testo e poi ripristinato –, nella Manovra 2027 c’è un altro “taglio”. Si tratta più che altro di un freno al turnover, quindi al reclutamento di nuovo personale nell’ambito della Pubblica Amministrazione. È stato inserito all’articolo 66, dove si legge di un blocco parziale del turnover per il 2027 che riduce le assunzioni per liberare risorse per le pensioni.

La misura si concentra su ministeri, enti pubblici non economici e Agenzie fiscali. Vengono invece esclusi sanità ed enti locali e quei ministeri che già sono sotto organico.

Taglio turnover: meno posti di lavoro

Dopo il caso scuola, arriva un altro “taglio”, o meglio la riduzione di nuovi posti di lavoro per il 2027 nelle pubbliche amministrazioni. L’articolo 66 della Manovra 2027 riduce il turnover, le nuove assunzioni che permettono il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione. Lo fa per risparmiare risorse, spostate nella voce pensioni del testo.

Si tratta di un blocco parziale, che taglia la capacità di turnover delle PA dal 100% al 75%. Il nuovo tetto obbliga ministeri, enti e agenzie a spendere meno. Niente maxi-assunzioni per il 2027: a fronte di nuovi pensionamenti, solo tre uscite su quattro potranno essere rimpiazzate.

Non c’è un numero confermato di posti di lavoro in meno, ma nella relazione tecnica allegata alla Manovra si quantifica il risparmio atteso per le casse dello Stato nel 2027: 130 milioni di euro.

Secondo l’impatto stimato da Fanpage.it, che ha incrociato i dati del risparmio con quelli dei piani integrati delle singole amministrazioni per programmare il fabbisogno di personale per l’anno successivo, la misura si traduce in una riduzione tra 2.500 e 3.000 nuovi assunti.

Si tratta di un blocco temporaneo, ma che avrà effetto anche nel 2028. La relazione chiarisce che le dotazioni organiche dovranno essere riviste al ribasso anche nell’anno successivo per assorbire il taglio precedente.

I ministeri e gli enti coinvolti e quelli esentati

Coinvolti nella riduzione del turnover ci sono gli enti di tre aree dell’amministrazione centrale:

ministeri;

enti pubblici non economici come INPS e INAIL;

Agenzie fiscali come l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia dei Monopoli e il Demanio.

Vengono invece esclusi settori già sotto organico. Lasciati fuori sia gli enti locali, sia il settore della sanità perché sono aree dove la mancanza di personale è già fortemente sentita. Basti pensare alla carenza di medici e infermieri negli ospedali.

Trattamento di fine servizio: novità

Nella legge di Bilancio viene introdotto un miglioramento per i lavoratori del settore pubblico in fatto di trattamento di fine servizio.

Con la nuova norma, se confermata nel testo finale (ma non ci sono prospettive di blocco all’orizzonte), si avvia un percorso progressivo di normalizzazione che permetterà ai dipendenti statali, entro il 2034, di incassare la liquidazione senza attese prolungate o pagamenti dilazionati a rate.