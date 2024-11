Sciopero Toscana dell’8 novembre, Autolinee Toscane e tramvia Gest Firenze cancellate: gli orari

Fonte: ANSA Autolinee Toscane e tramvia Gest Firenze cancellate per lo sciopero dell'8 novembre

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 8 novembre, per via dello sciopero nazionale dei trasporti. A Firenze e in Toscana oggi bus e tram si fermano. Si tratta del primo sciopero del genere in 12 anni, con un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti. All’interno delle fasce orarie individuate, saranno garantiti solo i servizi indispensabili. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nel capoluogo toscano.

Sciopero 8 novembre tramvia Gest Firenze

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna hanno proclamato una terza azione di sciopero nazionale di 24 ore, per oggi venerdì 8 novembre 2024, senza il rispetto delle fasce di garanzia, per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di settore.

All’interno delle fasce orarie individuate, sono garantiti solo i servizi indispensabili, con corse ogni 15/20 minuti durante le fasce garantite 06:30- 09:30 e 17:00-20:00.

Durante l’astensione sono comunque garantiti i servizi di trasporto assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti, calcolato secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia.

Qui trovate il dettaglio delle linee Gest con gli orari di partenza garantiti.

Sciopero 8 novembre Autolinee Toscane

Per quanto riguarda le Autolinee Toscane, sono effettuate solo alcune corse tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Qui trovate le corse programmate, ma, al di fuori di queste fasce, il servizio è svolto in base al grado di adesione che si prevede molto elevato.

Sciopero Trenitalia 8 novembre 2024

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: