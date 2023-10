Ottobre, tempo di esami universitari: il metodo Cepu per superarli al primo appello

Fonte: CEPU

Il nuovo anno accademico è iniziato e le preoccupazioni degli studenti universitari sono già tutte rivolte alle prime sessioni d’esame. Alcuni in realtà provano a non pensarci troppo, rimandando il più possibile il momento in cui, ormai a ridosso dell’ultimo appello utile, dovranno inevitabilmente fare i conti con lo studio arretrato. Come è facile immaginare, però, non è una buona strategia, soprattutto per chi è appena uscito dalle scuole superiori e sta iniziando il suo percorso universitario. Per evitare problemi, la cosa migliore da fare è acquisire fin da subito un metodo di studio efficace e affrontare gli esami con la giusta preparazione.

Più facile a dirsi che a farsi? Non è così. A realizzare questo buon proposito in realtà ci pensa Cepu, servizio che offre strumenti su misura per preparare gli esami universitari con serenità e sicurezza, portando a casa il risultato sperato.

Chi ben inizia è a metà dell’opera… con Cepu

Specializzato da più di trent’anni nel settore della preparazione universitaria, Cepu è un ottimo alleato di chi sta vivendo il passaggio tra la scuola superiore e l’università, per due motivi. Il primo è che offre un servizio di orientamento universitario per aiutare a scegliere con consapevolezza a quale facoltà iscriversi. Negli incontri gratuiti organizzati nei 120 centri studio in tutta Italia vengono fornite informazioni sui corsi di laurea e sulle reali prospettive di lavoro. Tramite questionari di valutazione, inoltre, è possibile capire meglio quali sono le proprie attitudini e aspirazioni.

Il secondo motivo riguarda la preparazione dei primi esami universitari. L’approccio allo studio messo a punto con discreto successo durante le scuole superiori, infatti, difficilmente darà gli stessi frutti anche all’università. Le nuove materie e la diversa organizzazione delle lezioni richiedono strumenti aggiornati. Per questo Cepu si propone di aiutare a sviluppare un nuovo metodo di studio più efficace, adatto all’università e basato sulle attitudini e necessità del singolo studente.

Un aiuto per tutti: i programmi di studio su misura

Un metodo di studio personalizzato di questo genere non è utile solo a chi varca per la prima volta l’ingresso di un ateneo, in realtà, ma anche a chi ha già avuto modo di affrontare qualche sessione di esame. La possibilità di studiare con un tutor competente e preparato, esperto in tecniche di apprendimento, è una vera svolta se l’obiettivo è superare finalmente l’ostacolo di un esame universitario complesso, che si faceva fatica a passare. Attraverso lezioni individuali e programmi personalizzati, il tutor affianca lo studente in ogni fase della preparazione e spiega i contenuti più difficili.

A volte la cronica difficoltà nell’affrontare gli esami universitari ha a che fare invece con un metodo di studio improvvisato e poco adeguato che anno dopo anno, sessione d’esame dopo sessione d’esame, mostra sempre di più i suoi limiti. Non è mai troppo tardi per rimediare. Sempre grazie a tutor specializzati, ogni studente può avere un programma di studio personalizzato per prepararsi al meglio alla sessione d’esame successiva o a un singolo esame.

Il servizio è offerto nei centri studio presenti in tutta Italia con orari flessibili, dal lunedì al venerdì fino alle 19 e il sabato fino alle 12.30 o fino alle 16. I benefici non tarderanno a manifestarsi: quando il metodo di studio è efficace e fatto su misura delle sue esigenze e capacità, lo studente conquista in un colpo solo risultati positivi, serenità e maggiore sicurezza in sé stesso. Non c’è niente di meglio per vivere senza stress né ritardi l’esperienza dell’università!