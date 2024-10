Quando e perché cambia l'ora solare a ottobre 2024? Cosa sapere sul passaggio e come influenza le giornate

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Quando e come cambia l'orario a ottobre

Ogni anno, il passaggio dall’ora legale all’ora solare segna un cambiamento importante, soprattutto per chi ama sfruttare al meglio le ore di luce naturale. L’ora solare è stata introdotta per risparmiare energia elettrica e ottimizzare il tempo passato alla luce del sole, spostando le lancette indietro durante i mesi più scuri. Ma quando avviene questo cambiamento e perché? Ecco tutto quello che devi sapere sul passaggio dall’ora legale all’ora solare.

Quando si mette l’ora solare 2024?

Nel 2024, l’ora solare scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Questo significa che alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, riportando l’orologio alle 2.

Questo cambiamento permetterà di sfruttare al massimo le ore di luce durante il giorno, ritardando il momento in cui il sole tramonta. L’ora solare rimane in vigore per circa sette mesi, fino all’ultimo weekend di marzo, quando tornerà l’ora legale.

L’ora solare è quella che riflette maggiormente il ciclo naturale del sole. Ma è l’ora legale a essere stata introdotta per sfruttare meglio la luce durante i mesi estivi, permettendo un risparmio energetico e un’ottimizzazione delle ore diurne.

Come si cambia l’ora solare?

Fortunatamente, la maggior parte dei dispositivi elettronici oggi si aggiorna automaticamente con il cambio dell’ora. Gli smartphone, i computer e gli orologi digitali passano automaticamente all’ora legale e all’ora solare senza bisogno di interventi manuali.

Attenzione però agli orologi analogici e quelli in alcune auto che potrebbero ancora richiedere di essere regolati manualmente.

Cambiare l’ora è semplice: a marzo, bisogna spostare le lancette avanti di un’ora, mentre a ottobre le lancette si riportano indietro. La differenza di un’ora può sembrare minima, ma ha un impatto significativo sulla nostra routine quotidiana, specie per chi lavora al mattino presto o preferisce attività all’aperto nel pomeriggio.

Perché si cambia l’ora alle 2 di notte?

Il cambio dell’ora viene tradizionalmente effettuato alle 2 del mattino per minimizzare i disagi. Questo orario è stato scelto perché la maggior parte delle persone è a letto, e l’impatto sui trasporti, sulle attività lavorative e su altri servizi pubblici è minimo.

Durante la notte, i voli e i treni sono meno frequenti, e le interruzioni dovute al cambio di orario risultano meno problematiche rispetto al cambio durante il giorno.

L’idea di spostare le lancette alle 2 di notte si applica sia al passaggio all’ora legale in primavera che al ritorno all’ora solare in autunno. Anche se l’orario cambia, il giorno successivo non subisce grandi effetti, permettendo una transizione più fluida.

Quando torna l’ora legale?

Il ritorno all’ora legale avviene l’ultima domenica di marzo. Nel 2025, l’ora legale tornerà la notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo. Alle 2 del mattino, le lancette verranno spostate avanti di un’ora, portandole alle 3. Questo segnerà l’inizio del periodo con più ore di luce durante la giornata, che durerà fino all’autunno successivo, quando tornerà l’ora solare.

Molti si chiedono se l’ora legale verrà abolita in futuro, poiché negli ultimi anni si è discusso a livello europeo della possibilità di eliminare questo cambiamento stagionale, anche per risparmiare. Al momento, l’Italia continua a seguire il tradizionale cambio di orario e l’ora solare ritornerà come di consueto.