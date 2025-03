Tariffe in discesa, ma non ovunque: cresce il divario tra le regioni e aumentano i rischi legati alle polizze contraffatte acquistate online

Qual è l’assicurazione auto online più conveniente a marzo 2025? Gli ultimi dati aggiornati rivelano un segnale positivo: dopo mesi di rincari, i prezzi sembrano finalmente essersi stabilizzati. Trovare la polizza giusta resta comunque tutt’altro che semplice.

Uno dei metodi è confrontare le assicurazioni online. Alcune compagnie propongono offerte a partire da 125 euro annui. Nel cercare di risparmiare, c’è anche chi cade nelle trappole delle truffe digitali. Vediamo una guida aggiornata di marzo: chi costa meno, quanto si paga davvero e a cosa stare attenti.

Prezzi Rc auto a marzo 2025

C’è una buona notizia: a marzo 2025 assicurare un’auto in Italia costa in media 625,79 euro. Un valore sostanzialmente stabile rispetto a un anno fa e in lieve calo rispetto a dicembre 2024 (-2,8%). Secondo Facile.it, questa tregua è legata alla diminuzione degli incidenti e al raffreddarsi dell’inflazione.

Ma attenzione, il prezzo medio è solo una fotografia generale. In regioni come Calabria, Umbria e Puglia i costi sono scesi in modo più deciso, mentre in Veneto, Lazio e Lombardia, complice l’impatto delle grandi città come Roma e Milano, si registrano ancora lievi aumenti. Infatti il costo dipende da dove si vive e da come si guida.

Le assicurazioni auto online più economiche

Tra le compagnie che a marzo propongono i prezzi più competitivi online, Facile.it ha individuato le seguenti:

Conte.it da 125 euro all’anno, che permette una copertura base con assistenza stradale inclusa. Possibilità di sospendere la polizza nei periodi di non utilizzo e sconto del 5% per chi paga in un’unica soluzione;

Verti da da 130 euro all’anno, che offre garanzie opzionali come danni da eventi naturali, risarcimento diretto e copertura su misura. Una soluzione economica ma personalizzabile;

Prima da 140 euro all’anno, fino al 15% di sconto con la scatola nera, servizio clienti attivo h24 e più opzioni di pagamento (mensile, semestrale, annuale). Utile anche per chi guida spesso o cambia auto.

Sono tutte soluzioni flessibili, con coperture estendibili e servizi digitali rapidi. Il consiglio, in questo caso, resta lo stesso: ogni profilo ha la sua offerta migliore, quindi vale sempre la pena fare almeno due o tre preventivi comparati.

Truffe sulle assicurazioni: 620 milioni di euro di danni

Se cercare un’assicurazione online può far risparmiare, farlo distrattamente può invece costare caro. Più di 1,5 milioni di italiani sono caduti in truffe o tentativi di raggiro nell’ultimo anno, con un danno complessivo da 620 milioni di euro.

Il copione è sempre lo stesso: email sospette (phishing), telefonate da finti operatori, SMS che offrono polizze a prezzi stracciati. Le vittime preferite sono, invece, i giovani tra i 18 e i 34 anni, più inesperti, ma anche chi vive in regioni dove le assicurazioni costano di più, come Campania o Lazio. E il danno è triplo: si perdono i soldi, si rischia una multa per mancanza di copertura e si paga di tasca propria in caso di incidente.

Come difendersi? Facile.it ha pubblicato alcuni consigli per evitare le truffe:

diffidare da prezzi fuori mercato;

verificare che il venditore sia registrato presso Ivass;

evitare pagamenti non tracciabili;

prestare attenzione a pressioni e urgenze a firmare subito;

usare comparatori affidabili o rivolgersi a professionisti del settore.

In sintesi: se è troppo bello per essere vero, è probabilmente una truffa. Meglio fare un controllo in più.