MillionDAY, l’estrazione di oggi mercoledì 13 luglio 2022: i numeri vincenti

Fonte: MillionDAY MillionDAY, l'estrazione di oggi: i numeri vincenti

Come ogni giorno, anche oggi mercoledì 13 luglio 2022 è avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay. Venerdì 8 luglio a Fumone (FR), nel Lazio, è arrivata la 23esima vincita milionaria del 2022, realizzata con un sistema integrale.

Il MillionDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare.

È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi per il giorno successivo. Attenzione che è cambiato anche l’orario di estrazione, che non è più ogni giorno alle 19 ma alle 20.30.

I numeri vincenti di oggi

MillionDAY:

Extra:

Qui l’estrazione di ieri.

Come si gioca

Per partecipare al MillionDAY è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. Tre le modalità di gioco:

giocata singola : il giocatore può compilare una schedina selezionando 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55. In questo caso, l’importo della giocata è fisso a 1 euro

: il giocatore può compilare una schedina selezionando 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55. In questo caso, l’importo della giocata è fisso a 1 euro giocata plurima : il giocatore può inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. Ogni giocata singola è composta da 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55 e ha un costo fisso di 1 euro. Se la giocata viene effettuata in ricevitoria, il giocatore può inserire nella schedina in formato cartaceo fino ad un massimo di 5 giocate singole. Se la compilazione avviene a voce, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nello scontrino rilasciato dal ricevitore. Se viene effettuata tramite app My Lotteries oppure online sul sito di uno dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nella schedina digitale

: il giocatore può inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. Ogni giocata singola è composta da 5 numeri a scelta compresi tra l’1 e il 55 e ha un costo fisso di 1 euro. Se la giocata viene effettuata in ricevitoria, il giocatore può inserire nella schedina in formato cartaceo fino ad un massimo di 5 giocate singole. Se la compilazione avviene a voce, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nello scontrino rilasciato dal ricevitore. Se viene effettuata tramite app My Lotteries oppure online sul sito di uno dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nella schedina digitale giocata sistemistica: il giocatore può selezionare da 6 a 9 numeri compresi tra l’1 e il 55 e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole sulla base dei numeri selezionati. Il sistema integrale, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti e ha un costo superiore rispetto al sistema ridotto.

Quanto si vince

La vincita dipende da quanti numeri sono stati indovinati:

con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro

con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro

con 3 numeri indovinati si vincono 50 euro

con 2 numeri indovinati si vincono 2 euro.

La novità dell’Extra MillionDAY

La novità 2022 è l’Extra MillionDAY, una nuova opzione di gioco che i giocatori hanno la possibilità di aggiungere alla propria schedina quando effettuano una giocata al MillionDAY. Questa formula di gioco consente di partecipare, con gli stessi 5 numeri giocati al MillionDAY, ad un’estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli rimanenti dopo l’estrazione del gioco base.

Per scoprire se i numeri presenti all’interno della propria schedina di gioco danno accesso ai premi in palio è necessario confrontarli con i numeri estratti per il gioco Extra MillionDAY. Il costo della giocata è fisso a 1 euro e si aggiunge al costo della classica giocata al MillionDAY, sia essa singola, plurima o sistemistica.

I giocatori che partecipano al MillionDAY con una giocata plurima hanno la possibilità di scegliere se includere o meno la nuova opzione di gioco in ognuna delle combinazioni numeriche vincenti. Se, invece, partecipano al MillionDAY con una giocata sistemistica e selezionano l’opzione Extra MillionDAY, quest’ultima viene inizialmente applicata a tutte le combinazioni generate dal sistema, per poi lasciare ai giocatori la possibilità di deselezionare quelle non desiderate.

Come sapere se si è vinto

Per sapere se si è vinto, si può controllare sul sito ufficiale o tramite app My Lotteries, accedendo alla sezione dedicata al controllo della schedina MillionDAY.

È sufficiente inserire manualmente il numero seriale dello scontrino rilasciato dal ricevitore o inquadrare, tramite smartphone o tablet, il QR Code dello scontrino di gioco.

I numeri frequenti di oggi

53 FREQUENZA 165 43 FREQUENZA 165 20 FREQUENZA 164 40 FREQUENZA 163 1 FREQUENZA 162 16 FREQUENZA 161 3 FREQUENZA 159 19 FREQUENZA 158 55 FREQUENZA 157 18 FREQUENZA 157

I numeri ritardatari di oggi