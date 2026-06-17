Microsoft Teams down, segnalati problemi di accesso e nella messaggistica

Microsoft Teams è in down oggi 17 giugno: centinaia di segnalazioni su Downdetector per problemi di accesso. Gli aggiornamenti in tempo reale

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Microsoft Teams down, segnalati problemi di accesso e nella messaggistica
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Microsoft Teams down
Cosa segnala Downdetector? Come risolvere problemi Teams? Quali problemi ha Microsoft Teams?

Centinaia di utenti stanno segnalando malfunzionamenti su Microsoft Teams nella giornata di mercoledì 17 giugno 2026. Le prime avvisaglie sono emerse nelle prime ore della mattina, quando il portale di monitoraggio Downdetector ha registrato un’impennata di segnalazioni.

Alle 9:08 erano già oltre 220 i report raccolti, con problemi che riguardano soprattutto accesso alla piattaforma, messaggistica e utilizzo dell’applicazione. Molti di questi provengono proprio dall’Italia.

La situazione attuale

Al momento, la dashboard Service Health Status di Microsoft non segnala alcun malfunzionamento ufficiale, ma i feedback degli utenti raccontano una storia diversa.

Non è ancora chiara l’estensione geografica del disservizio né i tempi di ripristino. L’entità delle segnalazioni su Downdetector non certifica automaticamente un blackout generalizzato, ma rappresenta un indicatore significativo di possibili criticità tecniche. Sicuramente l’Italia è stata colpita da questi problemi, come dimostra il grafico di Downdetector:

downdetector teams

Come è mostrato nel grafico, il picco massimo è stato raggiunto a mezzogiorno, quando in Italia moltissimi utenti hanno avuto problemi di accesso e a ricevere messaggi. La situazione ora sembra in miglioramento, ma molte aziende stanno ancora avendo a che fare con ritardi e problemi. Secondo il sito, la maggior parte dei problemi sono per:

  • l’applicazione web e mobile (84%);
  • l’accesso (13%);
  • il sito web (2%).

I problemi in Italia sembrano concentrati nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Firenze e Bari.

L’avviso di Microsoft

Alle 12:16 l’account di X di Microsoft 365 Status, l’account ufficiale che avvisa di eventuali problemi del pacchetto 365 di Microsoft, ha confermato i problemi di accesso a Teams, spiegando che questi erano causati da:

un recente cambiamento nel gestore del traffico che ha introdotto una configurazione errata che ha inaspettatamente causato un crash. Abbiamo corretto la situazione e stiamo monitorando attentamente la telemetria del servizio per garantire un pieno recupero. Per maggiori informazioni, si prega di TM1394359 nel centro amministrativo.

Articolo in aggiornamento