iStock Gabriel Leonardo Guerrero Bermudez Xbox, 3.200 posti di lavoro in meno: Microsoft annuncia il piano che cambia il futuro della divisione gaming.

Microsoft si prepara a una raffica di licenziamenti: sono previsti circa 4.800 esuberi a livello globale, pari a poco più del 2% dell’organico complessivo. La parte più consistente dei tagli riguarda Xbox, dove nel corso dell’anno fiscale 2027 saranno eliminati circa 3.200 posti di lavoro.

La decisione rappresenta il più importante riassetto mai avviato dalla divisione dedicata ai videogiochi e arriva mentre il gruppo continua a investire nell’intelligenza artificiale e rivede la propria organizzazione interna.

Xbox riduce il personale

Il piano non riguarda soltanto i licenziamenti: Microsoft ha annunciato anche una profonda revisione della struttura della divisione gaming.

Compulsion Games e Double Fine Productions usciranno da Xbox tornando a operare come studi indipendenti, mentre Ninja Theory e Undead Labs passeranno a nuovi proprietari attraverso accordi già avviati. In Francia sono inoltre iniziate le consultazioni previste per valutare il futuro di Arkane.

Nel frattempo verranno ridotti i livelli di management, semplificata la struttura organizzativa e ridotti i costi operativi.

La società ha comunque precisato che nessuno dei videogiochi già annunciati pubblicamente verrà cancellato come conseguenza della riorganizzazione.

La lettera della Ceo Asha Sharma

Nel lungo messaggio inviato ai dipendenti, e pubblicato su X, la Ceo di Xbox Asha Sharma ha spiegato senza giri di parole le ragioni di Microsoft:

Il nostro business oggi non è sano.

La manager ha spiegato che la divisione opera con margini molto inferiori rispetto ad altre piattaforme e società del settore e che gli investimenti effettuati negli ultimi anni non hanno prodotto la prevista.

Sempre nella comunicazione interna ha aggiunto:

Dobbiamo resettare Xbox.

Secondo Sharma, l’industria dei videogiochi sta attraversando la più grave crisi dell’hardware della sua storia e questo impone una revisione completa del modello di business.

La posizione di Microsoft

Anche Amy Coleman, Chief People Officer di Microsoft, ha spiegato le motivazioni della riorganizzazione:

Il modo in cui la tecnologia viene sviluppata, attuata e utilizzata si sta trasformando rapidamente.

Coleman ha inoltre precisato che il processo durerà circa un anno e che non tutti gli interventi possono essere realizzati contemporaneamente:

Riconosco che una ristrutturazione della durata di un anno comporta ulteriori sfide.

La dirigente ha sottolineato che i dipendenti coinvolti non saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale, pur ammettendo che l’automazione sta modificando profondamente il modo di lavorare dell’azienda.

Negli ultimi anni Microsoft ha investito miliardi di dollari per rafforzare la propria presenza nel settore dei videogiochi, culminando con l’acquisizione di Activision Blizzard. E sono stati sviluppati servizi come Game Pass mentre è stata ampliata la presenza multipiattaforma.

Secondo il management, tuttavia, la crescita non è stata sufficiente a sostenere i costi di una struttura sempre più grande. Da qui la scelta di ridurre il personale.

Cosa succederà nel 2027

Il piano proseguirà per tutto l’anno fiscale 2027. Microsoft punta a completare la riorganizzazione di Xbox mantenendo invariata la roadmap dei giochi già annunciati e concentrando gli investimenti sulle attività ritenute più redditizie.

Nella parte conclusiva della comunicazione ai dipendenti, Asha Sharma ribadisce l’obiettivo dell’azienda: