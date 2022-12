Lotteria Italia, ecco il biglietto vincente del 12 dicembre: quanto vince

Fonte: ANSA I biglietti vincenti della Lotteria Italia

Continuano i premi giornalieri di Lotteria Italia 2022 comunicati durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno!”. Anche nella giornata di oggi, 7 dicembre, il possessore di un biglietto di Lotteria Italia si è aggiudicato un premio pari a 10mila euro.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene assegnato un premio. Tutti i premi giornalieri vengono comunicati dal lunedì al venerdì da Antonella Clerici durante la trasmissione abbinata “È Sempre Mezzogiorno!”, in onda su Rai1 alle ore 11:55 o disponibile in differita anche su RaiPLAY.

Chi lo desidera ha ancora la possibilità di provare a vincere i premi giornalieri della Lotteria Italia 2022: una volta acquistato il biglietto attraverso i canali autorizzati, è necessario procedere con la sua registrazione. In questo modo il proprio biglietto può partecipare non solo all’estrazione finale del 6 gennaio 2023, ma anche ai premi giornalieri.

Fino al 15 dicembre alle 23:59 si ha ancora tempo per poter completare la propria registrazione.

Qui come funziona e come si gioca alla Lotteria Italia.

Lotteria Italia, quanto si vince e come partecipare ai premi giornalieri

Quanto si vince?

dal 3 ottobre al 16 dicembre 2022 si può vincere un premio giornaliero pari a 10mila euro

dal 19 dicembre al 23 dicembre 2022 si può vincere un premio giornaliero pari a 20mila euro

Per partecipare all’estrazione dei premi comunicati durante la trasmissione bisogna grattare l’apposita area presente sul biglietto (“GRATTA QUI”) per scoprire il codice numerico di 10 cifre sotto la patina. Nel caso di biglietto acquistato online, il codice viene visualizzato all’acquisto, senza necessità di grattare per scoprire il codice.

Poi, in alternativa:

chiamate il numero 894444 e digitate il codice numerico di 10 cifre, oppure

inviate il codice tramite SMS al 4770770, oppure

registratelo sul sito lotteria-italia.it.

L’elenco dei biglietti estratti e i premi ad essi attribuiti sono pubblicati sui siti adm.gov.it e lotteria-Italia.it.

Se durante la puntata di “È sempre Mezzogiorno” viene comunicato il proprio biglietto è possibile procedere alla riscossione del premio Lotteria Italia recandosi:

presso una filiale Intesa Sanpaolo o

presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in viale del Campo Boario 56/D a Roma.

Importante presentarsi con tagliando cartaceo o promemoria di gioco per i biglietti acquistati online, documento d’identità valido, codice fiscale ed estremi del conto bancario o postale.

Lotteria Italia, il biglietto vincente del 12 dicembre

Durante l’ultima puntata della trasmissione “È sempre mezzogiorno!” è stato annunciato il nuovo vincitore della Lotteria Italia giornaliera. Il biglietto vincente del 12 dicembre è:

serie biglietto: A

numero biglietto: 214934

venduto a: Costa di Rovigo (RO)

